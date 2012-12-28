Областной суд вынес приговор по делу о шпионаже: обвиняемому назначено 18 лет строгого режима.

По данным следствия и суда, 43-летний липчанин сам связался с военной разведкой Украины и передавал сведения о результатах атак беспилотников на одно из промышленных предприятий региона.



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Липецкий областной суд признал жителя региона виновным по ст. 275 УК РФ («Государственная измена» в форме шпионажа), и назначил ему 18 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба УФСБ.Как говорится в сообщении управления ФСБ, осужденный вышел на связь через интернет-мессенджер с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ):«По заданию представителей ГУР МОУ за денежное вознаграждение в период с сентября 2022 года по апрель 2024 года он осуществлял сбор и передачу сведений, фото- и видеоматериалов в отношении военных и промышленных объектов Российской Федерации, непосредственно задействованных в решении и обеспечении боевых задач специальной военной операции, а также военнослужащих ВС России, являющихся участниками СВО. Особенный интерес для украинских спецслужб представляла информация о результатах попадания и последствиях взрывов беспилотных летательных аппаратов, произошедших на территории одного из промышленных объектов Липецкой области».Мужчину сотрудники ФСБ задержали в апреле 2024 года. По данным картотеки областного суда, приговор вынесен 19 декабря.