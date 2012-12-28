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780
57 минут назад
5

Областной суд вынес приговор по делу о шпионаже: обвиняемому назначено 18 лет строгого режима.

По данным следствия и суда, 43-летний липчанин сам связался с военной разведкой Украины и передавал сведения о результатах атак беспилотников на одно из промышленных предприятий региона.

Липецкий областной суд признал жителя региона виновным по ст. 275 УК РФ («Государственная измена» в форме шпионажа), и назначил ему 18 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба УФСБ.

Как говорится в сообщении управления ФСБ, осужденный вышел на связь через интернет-мессенджер с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ): 

«По заданию представителей ГУР МОУ за денежное вознаграждение в период с сентября 2022 года по апрель 2024 года он осуществлял сбор и передачу сведений, фото- и видеоматериалов в отношении военных и промышленных объектов Российской Федерации, непосредственно задействованных в решении и обеспечении боевых задач специальной военной операции, а также военнослужащих ВС России, являющихся участниками СВО. Особенный интерес для украинских спецслужб представляла информация о результатах попадания и последствиях взрывов беспилотных летательных аппаратов, произошедших на территории одного из промышленных объектов Липецкой области».

Мужчину сотрудники ФСБ задержали в апреле 2024 года. По данным картотеки областного суда, приговор вынесен 19 декабря. 
госизмена
шпионаж
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Макс
7 минут назад
Надо за это пожизненно
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Викторм
10 минут назад
Даааа... Доигрался, что называется... 18 лет... Очешуеть.
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Парторг
19 минут назад
Убийцам в два раза меньше дают
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ооо
5 минут назад
Убийца не убьет столько человек, сколько может погибнуть, "благодаря" таким вот деятелям
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Ква
22 минуты назад
За это, пожизненно,так будет справедливо.
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