В Липецке из-за санитарных нарушений приостановили работу шаурмичной и кафе

Павильон «Шаурма» по решению суда закрыт на 90 суток, кафе «Кухня Востока» — на 30 суток.

Санитарные врачи наведались с проверками в две точки общественного питания Липецка и обнаружили в них массу грубых нарушений.Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, выяснилось, что в павильоне «Шаурма» и кафе «Кухня Востока» не соблюдаются санитарные правила и нормы, поточность технологических процессов, сроки годности пищевой продукции, нарушается обязательная маркировка, на предприятиях не организован производственный контроль за качеством и безопасностью приготавливаемых блюд.В обоих случаях на индивидуальных предпринимателей были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». По решению суда работа павильона «Шаурма» приостановлена на 90 суток, а кафе «Кухня Востока» закрыто на 30 суток.