На пяти конечных остановках в Липецке появились модули отдыха для водителей

Осталось лишь подать в них электричество и они заработают.

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Такого в Липецке еще не было: на пяти конечных остановках общественного транспорта — в микрорайонах «Победа», «Елецкий», «Университетский», остановки «Улица Доменщиков» и «Чаплыгинское шоссе» — смонтированы комплексные модули отдыха. В них по два туалета и комната для отдыха и приема пищи.— Да как мы ходим в туалет? Терпим до обеда, а потом кто как. Кто — в кусты, кто — под колесо, повернувшись спиной к остановке, кто — в бутылку прямо в кабине. А если схватит, не дай Бог, живот, то нужно мчаться на базу, срывая рейс, — честно ответил на вопрос о потребности организма один из водителей автобусов, стоявших на конечной остановке в микрорайоне «Победа».От конечной до конечной по большинству маршрутов водители едут от часа до полутора часов днем и до двух, а то и двух с половиной часов в часы пик. Поэтому водители в это время стараются не пить. А если учесть, что средний их возраст — 45+, то становится ясно, что туалет — не блажь, а необходимость. А каково женщинам? В Липецке все больше водителей пассажирского транспорта — слабый пол. Им-то куда бежать? На некоторых конечных пунктах маршрутов перевозчики установили биотуалеты, но водители пользуются ими неохотно, ведь в кабинках может побывать кто угодно с соответствующими последствиями. К тому же такие кабинки часто опрокидывают хулиганы, а то и сильный ветер. А зимой в них лютует стужа.Поэтому в мэрии решили раз и навсегда закрыть туалетную тему. Самый, возможно, лучший новогодний подарок перевозчикам уже сделан. Как только «Россети» завершат присоединение к сетям эти пять модулей отдыха, их тут же отдадут в распоряжение водителей.Модули смонтированы на бетонные плиты, чтобы в домики попадало меньше грязи. Они сделаны из двух металлических блок-контейнеров, изнутри обшитых утеплителем и панелями ЛДСП. Общий размер модулей — три метра высоты, пять метров — ширины и шесть метров — длины. Одно его помещение — комната отдыха с четырьмя офисными окнами и рольставнями, второе — санузел на два туалета, мужского и женского. Через вторые двери можно попасть в техническое помещение, в котором установлены две пластиковые двухкубовые емкости — для питьевой воды и для туалета.У директора воронежского ООО «ТитанЪ» Василия Воронкова его работу принял начальник отдела развития транспортной отрасли профильного департамента мэрии Алексей Пикалов.— Мы такие домики испытывали у себя на производственной базе. При работающих обогревателях в них очень тепло, — сказал Василий Воронков.Технические моменты эксплуатации модулей еще не решены до конца. Сейчас в дептрансе думают, с какой периодичностью их будут убирать? Кому открывать ранним утром и закрывать поздним вечером жалюзи на окнах. Раз в неделю или раз в пять дней надо пополнять запасы воды и опрожнять емкости биотуалетов? Но уже точно известно, что ключи от входа в домики отдадут в МУП «Липецкий пассажирский транспорт», а они в свою очередь будут уже заключать договора с перевозчиками. Открывать и закрывать их после отдыха будут сами водители.— Это для нас? — с удивлением переспрашивают Алексея Пикалова водители и крепко жмут ему руку: «Спасибо! О таком мы только мечтали!»В бюджете-2025, кстати, заложены средства на монтаж еще двух таких модулей. Сейчас профильный департамент мэрии выбирает, где их установят. Среди вариантов — Сырский Рудник, улица Пришвина, поселок Силикатного завода.