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сегодня, 14:32
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На пяти конечных остановках в Липецке появились модули отдыха для водителей

Осталось лишь подать в них электричество и они заработают.

Такого в Липецке еще не было: на пяти конечных остановках общественного транспорта — в микрорайонах «Победа», «Елецкий», «Университетский», остановки «Улица Доменщиков» и «Чаплыгинское шоссе» — смонтированы комплексные модули отдыха. В них по два туалета и комната для отдыха и приема пищи.
 
— Да как мы ходим в туалет? Терпим до обеда, а потом кто как. Кто — в кусты, кто — под колесо, повернувшись спиной к остановке, кто — в бутылку прямо в кабине. А если схватит, не дай Бог, живот, то нужно мчаться на базу, срывая рейс, — честно ответил на вопрос о потребности организма один из водителей автобусов, стоявших на конечной остановке в микрорайоне «Победа».

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От конечной до конечной по большинству маршрутов водители едут от часа до полутора часов днем и до двух, а то и двух с половиной часов в часы пик. Поэтому водители в это время стараются не пить. А если учесть, что средний их возраст — 45+, то становится ясно, что туалет — не блажь, а необходимость. А каково женщинам? В Липецке все больше водителей пассажирского транспорта — слабый пол. Им-то куда бежать? На некоторых конечных пунктах маршрутов перевозчики установили биотуалеты, но водители пользуются ими неохотно, ведь в кабинках может побывать кто угодно с соответствующими последствиями. К тому же такие кабинки часто опрокидывают хулиганы, а то и сильный ветер. А зимой в них лютует стужа.      

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Поэтому в мэрии решили раз и навсегда закрыть туалетную тему. Самый, возможно, лучший новогодний подарок перевозчикам уже сделан. Как только «Россети» завершат присоединение к сетям эти пять модулей отдыха, их тут же отдадут в распоряжение водителей.
  
Модули смонтированы на бетонные плиты, чтобы в домики попадало меньше грязи. Они сделаны из двух металлических блок-контейнеров, изнутри обшитых утеплителем и панелями ЛДСП. Общий размер модулей — три метра высоты, пять метров — ширины и шесть метров — длины. Одно его помещение — комната отдыха с четырьмя офисными окнами и рольставнями, второе — санузел на два туалета, мужского и женского. Через вторые двери можно попасть в техническое помещение, в котором установлены две пластиковые двухкубовые емкости — для питьевой воды и для туалета.

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У директора воронежского ООО «ТитанЪ» Василия Воронкова его работу принял начальник отдела развития транспортной отрасли профильного департамента мэрии Алексей Пикалов.
 
— Мы такие домики испытывали у себя на производственной базе. При работающих обогревателях в них очень тепло, — сказал Василий Воронков.  
 
Технические моменты эксплуатации модулей еще не решены до конца. Сейчас в дептрансе думают, с какой периодичностью их будут убирать? Кому открывать ранним утром и закрывать поздним вечером жалюзи на окнах. Раз в неделю или раз в пять дней надо пополнять запасы воды и опрожнять емкости биотуалетов? Но уже точно известно, что ключи от входа в домики отдадут в МУП «Липецкий пассажирский транспорт», а они в свою очередь будут уже заключать договора с перевозчиками. Открывать и закрывать их после отдыха будут сами водители.
 
— Это для нас? — с удивлением переспрашивают Алексея Пикалова водители и крепко жмут ему руку: «Спасибо! О таком мы только мечтали!»
 
В бюджете-2025, кстати, заложены средства на монтаж еще двух таких модулей. Сейчас профильный департамент мэрии выбирает, где их установят. Среди вариантов — Сырский Рудник, улица Пришвина, поселок Силикатного завода.
общественный транспорт
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Комментарии (21)

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Как гость
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Сначала новые
Горожанка
5 минут назад
Это и есть культура производства. Я уверена, что * водителям самим захочется зайти в чистый автобус в красивой форме!
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Лиза
14 минут назад
Давно пора было поставить такие модули!
Ответить
А куда
32 минуты назад
Они дели свою униформу?Почему ездят без галстука,ишь возобнили из себя министров.
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Гость
36 минут назад
При графике с 6 утра до 9 вечера, решение давно назревало
Ответить
Однако
48 минут назад
Хороший новогодний подарок людям сделали. Вот за это от нас, горожан, спасибо.
Ответить
липчанин
49 минут назад
А где кровать , стол и стулья ? Как там отдыхать собираетесь , стоя что ли ?
Ответить
А зачем
2 минуты назад
У них и так сидячая работа.
Ответить
Ух
сегодня, 15:37
Лучше, чем у меня дома . Да там жить можно!
Ответить
Вася
сегодня, 15:37
Здорово! Очень рад за водителей!!! Давно-давно пора!!! Гораздо важнее проблем Лысого острова!!!
Ответить
Снега метра полтора
49 минут назад
Вася???
Ответить
Леруа м.
сегодня, 15:24
Ооо, теперь на Елецком по кругу будут ездить.Писали же что им негде нужду справлять и отстаиваться.
Ответить
И
сегодня, 15:18
Шахматы!
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