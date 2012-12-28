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Здоровье
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сегодня, 10:56
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90-летняя липчанка села на электрическую плиту: женщина в реанимации
Ей диагностировали ожоги самой страшной — четвёртой степени.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, женщине диагностировали ожоги самой сильной — четвёртой степени, при которой происходит обугливание обожженной части тела. Площадь поражения составила 10% тела.
Пациентка очень тяжёлая и сейчас находится в реанимации. Врачи борются за жизнь пожилой женщины.
Медики просят липчан соблюдать осторожность в быту.
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