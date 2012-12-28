90-летняя липчанка села на электрическую плиту: женщина в реанимации

Ей диагностировали ожоги самой страшной — четвёртой степени.

В областной ожоговый центр с улицы Гагарина госпитализировали 90-летнюю липчанку, которая случайно села на стоящую на табуретке электрическую плиту.Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, женщине диагностировали ожоги самой сильной — четвёртой степени, при которой происходит обугливание обожженной части тела. Площадь поражения составила 10% тела.Пациентка очень тяжёлая и сейчас находится в реанимации. Врачи борются за жизнь пожилой женщины.Медики просят липчан соблюдать осторожность в быту.