В Липецкой области ОРВИ за неделю заболели 4895 человек и один — гриппом

83 человека заболели коронавирусом.

На минувшей неделе в Липецкой области ОРВИ и гриппом заболели 4896 человек, в том числе один — гриппом штамма H1N1. По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, заболеваемость оказалась на 5,7% ниже уровня предыдущей недели и ниже уровня эпидпорога на 60,9%.На Липецк приходится 65,1% всех случаев ОРВИ. В основном, сейчас циркулируют респираторные негриппозные вирусы.За неделю 83 человека заболели коронавирусом, что на 9,8% ниже уровня предыдущей недели.По состоянию на 23 декабря в Липецкой области привито против гриппа 60,1% населения: более 166 тысяч детей и 504 тысяч взрослых.