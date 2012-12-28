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Здоровье
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сегодня, 14:55
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В Липецкой области ОРВИ за неделю заболели 4895 человек и один — гриппом
83 человека заболели коронавирусом.
На Липецк приходится 65,1% всех случаев ОРВИ. В основном, сейчас циркулируют респираторные негриппозные вирусы.
За неделю 83 человека заболели коронавирусом, что на 9,8% ниже уровня предыдущей недели.
По состоянию на 23 декабря в Липецкой области привито против гриппа 60,1% населения: более 166 тысяч детей и 504 тысяч взрослых.
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