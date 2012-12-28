Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: последний рывок, художникам можно всё и кому поднимут зарплату в 2025 году
Общество
Двое детей угорели от выхлопных газов в Липецке
Происшествия
23-летний водитель на переходе насмерть сбил женщину-пешехода
Происшествия
Жители улицы и переулка возмущены точечной застройкой на крохотном пятачке
Общество
Областной суд вынес приговор по делу о шпионаже: обвиняемому назначено 18 лет строгого режима
Происшествия
Дело о 101-й розе раскрыли в Грязях
Происшествия
90-летняя липчанка села на электрическую плиту: женщина в реанимации
Здоровье
Дизайнерскую панаму отняли на остановке у 20-летнего парня
Происшествия
В Липецке из-за санитарных нарушений приостановили работу шаурмичной и кафе
Общество
37-летний липчанин исполосовал себя ножом
Происшествия
Читать все
В Липецке из-за санитарных нарушений приостановили работу шаурмичной и кафе
Общество
С липчанина взыскали почти 13,5 миллиона рублей за перегон 32 автомобилей из Белоруссии
Общество
Не боль, не стыд, а безнадёга….
Спорт
В Липецкой области сыро, туманно и до +3
Погода в Липецке
Пьяный водитель предложил инспекторам ДПС 30 000 рублей
Происшествия
Новогодний прыжок выше головы – Липецк обыграл лидера Суперлиги на его площадке
Спорт
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Футболисты «Металлурга» устроили новогодний праздник для воспитанников двух детских домов
Спорт
В Липецкой области ОРВИ за неделю заболели 4895 человек и один — гриппом
Здоровье
Липецкая вечЁрка: угоревшие дети, дело о шпионаже и точечная застройка
Общество
Читать все
Общество
2135
сегодня, 17:37
9

С липчанина взыскали почти 13,5 миллиона рублей за перегон 32 автомобилей из Белоруссии

Суд обязал мужчину доплатить утилизационный сбор и пени.

Октябрьский районный суд Липецка удовлетворил требования Воронежской таможни взыскать с липчанина утилизационный сбор в 10 миллионов 41 тысячу рублей и пени в 3 миллиона 422 тысячи рублей за перегон автомобилей из Белоруссии.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, c 19 февраля 2021 года по 20 сентября 2022 года мужчина ввез в Россию из Беларуссии 32 автомобиля. За каждый он заплатил утилизационный сбор в 5200 рублей. Но такой сбор предусмотрен только дня машин, ввозимых для личного пользования. При этом Воронежская таможня выяснила, что ни один из автомобилей после получения ПТС не был поставлен на государственный учет ни самим липчанином, ни членами его семьи. В результате суд встал на сторону таможни.

Добавим, что это уже не первый такой случай. Ранее Липецкий областной суд признал законным решение Воронежской таможни о взыскании с липчанина утилизационного сбора в 1,5 миллиона рублей и пени почти в 569 тысяч в связи с ввозом в Россию пяти автомобилей на продажу. Мужчина также заплатил утилизационный сбор как за автомобили, пригнанные для личного пользования — по 5,2 тысячи рублей за каждый. А в случае привоза машины на продажу при расчете утилизационного сбора должны быть применены повышенные коэффициенты.
автомобиль
таможня
3
0
3
6
4

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Сергей
29 минут назад
Пристав вынесет решение в связи с невозможностью взыскания.
Ответить
За
сегодня, 20:24
13,5 миллиона мог такую тачку купить ! Однако жадность подвела !
Ответить
Раскат
сегодня, 20:19
Если 32 машины вёзти сумел то..."десятка"для него фигня, но отдавать жалко .
Ответить
Житель
сегодня, 19:47
Деньги из воздуха !
Ответить
Гость
сегодня, 19:07
Все для народа ... Даешь ладу гранту, за 2 миллиона рублей
Ответить
Гостья
сегодня, 20:15
Скоро будет
Ответить
перекуп
сегодня, 18:48
не проскочил
Ответить
Ох уж
сегодня, 18:38
эти бизнесмены из захолустья)))
Ответить
Мер
сегодня, 18:28
банкротиться,только выход!
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru