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Общество
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сегодня, 17:37
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С липчанина взыскали почти 13,5 миллиона рублей за перегон 32 автомобилей из Белоруссии
Суд обязал мужчину доплатить утилизационный сбор и пени.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, c 19 февраля 2021 года по 20 сентября 2022 года мужчина ввез в Россию из Беларуссии 32 автомобиля. За каждый он заплатил утилизационный сбор в 5200 рублей. Но такой сбор предусмотрен только дня машин, ввозимых для личного пользования. При этом Воронежская таможня выяснила, что ни один из автомобилей после получения ПТС не был поставлен на государственный учет ни самим липчанином, ни членами его семьи. В результате суд встал на сторону таможни.
Добавим, что это уже не первый такой случай. Ранее Липецкий областной суд признал законным решение Воронежской таможни о взыскании с липчанина утилизационного сбора в 1,5 миллиона рублей и пени почти в 569 тысяч в связи с ввозом в Россию пяти автомобилей на продажу. Мужчина также заплатил утилизационный сбор как за автомобили, пригнанные для личного пользования — по 5,2 тысячи рублей за каждый. А в случае привоза машины на продажу при расчете утилизационного сбора должны быть применены повышенные коэффициенты.
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