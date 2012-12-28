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сегодня, 19:14
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Футболисты «Металлурга» устроили новогодний праздник для воспитанников двух детских домов

Наши футболисты провели самые трогательные встречи года.

Отпуск можно проводить по разному – футболисты и тренеры «Металлурга» решили устроить праздник для ребятишек, которым приходится непросто в жизни.Сначала спортсмены отправились в в липецкий Центр защиты детей, оставшихся без попечения родителей имени Э.Белана. Там же они провели мастер-классы и устроили чаепитие.

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Подарки получили все 30 детей, находящихся в Центре, начиная от самых маленьких.

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Главный тренер "Металлурга" Дмитрий Бугаков

А затем «Металлург» повторил свой вояж, но уже в Центр помощи детям в селе Борино Липецкого района. Гостей принимали… в борцовском зале, поскольку футбольный стадион сейчас запорошен снегом. Но футбол тем и прекрасен, что в него можно играть везде и всюду.

Детский тренер Сергей Бычуткин подготовил для ребят несложные, но весёлые упражнения с мячом, после чего состоялся товарищеский матч.

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Бычуткин научит футболу даже девочек

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Футбол - это радость

«Профессионалы» в нём, конечно, поначалу проигрывали, а ребятишки забивали голы на любой вкус. Но затем «чудовищным усилием воли» Илья Глебов, Дмитрий Кукишев, Александр Страхов. Никита Киселёв на последних минутах сравняли счёт – 7:7.

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Фрагмент товарищеский игры

Победителя пришлось выявлять в серии пенальти. Основной страж ворот «сталеваров» Александр Кобзев уступил место дублёру Павлу Кораблину, которому воспитанники Центра забили… все три удара. Павел прыгал по углам, но не угадывал. А затем у «профи» промахнулся 16-летний Исмалил Поцхорая, который по росту и возрасту почти на отличался от старших воспитанников центра. 3:2 – победа подростков в серии пенальти, которую они наверняка долго не забудут.

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Местная сборная забивает очередной гол

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Команда победителей

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Учителю физкультуры подарили сетки и наборы для настольного тенниса, в который можно играть круглый год

А затем подростки и профессиональные спортсмены пообщались за чаем со сладостями в неформальной обстановке.

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- Футбол – это не просто игра, а целое социальное явление, - отметил исполнительный директор «Металлурга» Вадим Банных. – Поэтому мы сочли своим долгом помочь ребятишкам, на долю которых уже в юном возрасте выпали не детские трудности. Пусть запомнят этот Новый Год, запомнят наш клуб и организованно приезжают весной на наши матчи. Мы уже предварительно договорились с их руководством о таком визите. Будем дружить.

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Ребята из липецкого Центра помощи детям

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Ребята из Центра в селе Боринском

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Лучший итог мероприятия - вот эти детские глаза
Футбол
«Металлург»
Центр помощи детям
благотоврительность
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Мудрый
45 минут назад
Ребята из Металлурга молодцы! Сколько радости детишкам принесли! Так держать! Пример хороший для других!
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ЛИПЧАНИН.
сегодня, 20:27
Молодцы.
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МАЛИНА ШИП
сегодня, 19:37
Господи, умоляю! Береги детей всего мира! Какие крошечки и уже никому не нужны. Какие девочки-красавицы: мечта любой нормальной мамы. Ребята сильные и крепкие. Вот они, будущие мужчины, ненужные родителям. Храни их, Господи! Спасибо футболистам за проявленное милосердие!
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