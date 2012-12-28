Футболисты «Металлурга» устроили новогодний праздник для воспитанников двух детских домов

Наши футболисты провели самые трогательные встречи года.









Подарки получили все 30 детей, находящихся в Центре, начиная от самых маленьких.













Главный тренер "Металлурга" Дмитрий Бугаков



Детский тренер Сергей Бычуткин подготовил для ребят несложные, но весёлые упражнения с мячом, после чего состоялся товарищеский матч.









Бычуткин научит футболу даже девочек













Футбол - это радость



«Профессионалы» в нём, конечно, поначалу проигрывали, а ребятишки забивали голы на любой вкус. Но затем «чудовищным усилием воли» Илья Глебов, Дмитрий Кукишев, Александр Страхов. Никита Киселёв на последних минутах сравняли счёт – 7:7.









Фрагмент товарищеский игры







Местная сборная забивает очередной гол







Команда победителей













А затем подростки и профессиональные спортсмены пообщались за чаем со сладостями в неформальной обстановке.













- Футбол – это не просто игра, а целое социальное явление, - отметил исполнительный директор «Металлурга» Вадим Банных. – Поэтому мы сочли своим долгом помочь ребятишкам, на долю которых уже в юном возрасте выпали не детские трудности. Пусть запомнят этот Новый Год, запомнят наш клуб и организованно приезжают весной на наши матчи. Мы уже предварительно договорились с их руководством о таком визите. Будем дружить.











Ребята из липецкого Центра помощи детям











Ребята из Центра в селе Боринском













Лучший итог мероприятия - вот эти детские глаза



Отпуск можно проводить по разному – футболисты и тренеры «Металлурга» решили устроить праздник для ребятишек, которым приходится непросто в жизни.Сначала спортсмены отправились в в липецкий Центр защиты детей, оставшихся без попечения родителей имени Э.Белана. Там же они провели мастер-классы и устроили чаепитие.А затем «Металлург» повторил свой вояж, но уже в Центр помощи детям в селе Борино Липецкого района. Гостей принимали… в борцовском зале, поскольку футбольный стадион сейчас запорошен снегом. Но футбол тем и прекрасен, что в него можно играть везде и всюду.Победителя пришлось выявлять в серии пенальти. Основной страж ворот «сталеваров» Александр Кобзев уступил место дублёру Павлу Кораблину, которому воспитанники Центра забили… все три удара. Павел прыгал по углам, но не угадывал. А затем у «профи» промахнулся 16-летний Исмалил Поцхорая, который по росту и возрасту почти на отличался от старших воспитанников центра. 3:2 – победа подростков в серии пенальти, которую они наверняка долго не забудут.