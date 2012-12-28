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сегодня, 12:33
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Дороже, чем на «Щелкунчик»: липчанин заплатил 249 000 рублей за билеты в местный театр

Оказалось — мошенникам.

20 декабря в Липецке в полицию обратился 26-летний мужчина. Он покупал билеты в местный театр и лишился 249 000 рублей. Как оказалось — театрал нарвался на мошенников: как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, деньги ушли злоумышленникам через мобильное приложение.

22 декабря в полицию пришёл 20-летний житель Ельца. После общения в мессенджере ему пригрозили распространением фотографий интимного характера. Чтобы они не ушли в открытый доступ, ельчанин взял три кредита в микрофинансовых организациях и перевел мошенникам 29 000 рублей.

76-летняя липчанка перед Новым годом решила разбогатеть на инвестициях. Пожилая женщина общалась с мошенниками через мессенджер с 25 ноября по 17 декабря и успела перевести им полтора миллиона рублей. 20 декабря пенсионерка-инвестор одумалась и пришла в полицию.

Четверо жителей области попались на схему «ваши деньги в опасности, переведите их на безопасный счет». 60-летний липчанин так отправил мошенникам 600 000 рублей, 65-летний мужчина — миллион, 31-летняя липчанка — 250 000, а 57-летняя жительница Ельца, пообщавшись с «сотрудником Росфинмониторинга», отправила на «безопасный счёт» 650 000 рублей.

69-летняя жительница Добринки с 11 по 18 декабря общалась с «сотрудником инвестиционной компании» и перевела ему 43 745 рублей, а 32-летний житель Липецкого округа хотел купить запчасти для иномарки и отправил продавцу-мошеннику 58 000 рублей.

В Усмани 52-летняя женщина согласилась продлить договор на оказание услуг сотовой связи и лишилась 92 тысячи рублей — деньги были переведены через мобильное приложение.

57-летний житель Тербунов хотел заработать в интернете и продиктовал данные своей банковской карты — в результате он лишился 64 000 рублей.


мошенничество
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Надо же
39 минут назад
Какие добрые и наивные люди в городе... Ему сказали - он перевёл...
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Марина
сегодня, 15:37
Купить билет элементарно в кассе невозможно? Такой ажиотаж? Вчера были в доме музыки на концерте, билеты купили за час до начала концерта.
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Надя
47 минут назад
В Дом Музыки можно и за 1 минуту купить билет!!!
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-
сегодня, 14:07
Как-то не смешно они про билет на балет.
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Гость
сегодня, 14:01
"После общения в мессенджере ему пригрозили распространением фотографий интимного характера. Чтобы они не ушли в открытый доступ, ельчанин взял три кредита в микрофинансовых организациях и перевел мошенникам 29 000 рублей" Да жаль что не 2 мульта, с такого то можно было и по больше содрать, что бы впредь думал что, кому и куда отправлять))))))
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ответ ххх
сегодня, 13:23
а что не так? много кого надувают, облапошивают и водят за нос. но вы же от этого не стали их меньше любить и доверять? иногда вам надо только оторваться от смартфона и телевизора и внимательно посмотреть в зеркало..
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ххх
сегодня, 13:16
у меня, вопрос... как с таким мозгами у них появились эти деньги????????
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гость
сегодня, 13:40
вешают кредиты на них
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Любой каприз
сегодня, 13:09
за ваши деньги!))
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