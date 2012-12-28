Дороже, чем на «Щелкунчик»: липчанин заплатил 249 000 рублей за билеты в местный театр

Оказалось — мошенникам.

20 декабря в Липецке в полицию обратился 26-летний мужчина. Он покупал билеты в местный театр и лишился 249 000 рублей. Как оказалось — театрал нарвался на мошенников: как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, деньги ушли злоумышленникам через мобильное приложение.22 декабря в полицию пришёл 20-летний житель Ельца. После общения в мессенджере ему пригрозили распространением фотографий интимного характера. Чтобы они не ушли в открытый доступ, ельчанин взял три кредита в микрофинансовых организациях и перевел мошенникам 29 000 рублей.76-летняя липчанка перед Новым годом решила разбогатеть на инвестициях. Пожилая женщина общалась с мошенниками через мессенджер с 25 ноября по 17 декабря и успела перевести им полтора миллиона рублей. 20 декабря пенсионерка-инвестор одумалась и пришла в полицию.Четверо жителей области попались на схему «ваши деньги в опасности, переведите их на безопасный счет». 60-летний липчанин так отправил мошенникам 600 000 рублей, 65-летний мужчина — миллион, 31-летняя липчанка — 250 000, а 57-летняя жительница Ельца, пообщавшись с «сотрудником Росфинмониторинга», отправила на «безопасный счёт» 650 000 рублей.69-летняя жительница Добринки с 11 по 18 декабря общалась с «сотрудником инвестиционной компании» и перевела ему 43 745 рублей, а 32-летний житель Липецкого округа хотел купить запчасти для иномарки и отправил продавцу-мошеннику 58 000 рублей.В Усмани 52-летняя женщина согласилась продлить договор на оказание услуг сотовой связи и лишилась 92 тысячи рублей — деньги были переведены через мобильное приложение.57-летний житель Тербунов хотел заработать в интернете и продиктовал данные своей банковской карты — в результате он лишился 64 000 рублей.