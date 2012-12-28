37-летний липчанин исполосовал себя ножом

Пьяного дебошира спасают врачи.



Вчера в частном доме на улице Российской в Липецке пьяный 37-летний мужчина изрезал себе грудь ножом.Его родные позвонили полицейским и медикам. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи доставила дебошира в дежурную больницу, где его тут же отправили на операционный стол.По данному факту полиция начала доследственную проверку.