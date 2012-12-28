Сегодня в Липецке: последний рывок, художникам можно всё и кому поднимут зарплату в 2025 году
Областной суд вынес приговор по делу о шпионаже: обвиняемому назначено 18 лет строгого режима.
Сегодня в Липецке: последний рывок, художникам можно всё и кому поднимут зарплату в 2025 году
Областной суд вынес приговор по делу о шпионаже: обвиняемому назначено 18 лет строгого режима.
Происшествия
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22 минуты назад
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37-летний липчанин исполосовал себя ножом
Пьяного дебошира спасают врачи.
Его родные позвонили полицейским и медикам. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи доставила дебошира в дежурную больницу, где его тут же отправили на операционный стол.
По данному факту полиция начала доследственную проверку.
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