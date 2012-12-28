Липецкая вечЁрка: угоревшие дети, дело о шпионаже и точечная застройка

Сегодня, 23 декабря, стало известно, что двое детей угорели от выхлопных газов, областной суд вынес приговор по делу о шпионаже, и липчане пожаловались на точечную застройку.