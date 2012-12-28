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Липецкая вечЁрка: угоревшие дети, дело о шпионаже и точечная застройка
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Общество
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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: угоревшие дети, дело о шпионаже и точечная застройка

Сегодня, 23 декабря, стало известно, что двое детей угорели от выхлопных газов, областной суд вынес приговор по делу о шпионаже, и липчане пожаловались на точечную застройку.

Брат и сестра отравились выхлопными газами от работавшего в гараже бензинового генератора в минувшие выходные. Детей доставили в областную больницу. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

«О чём (и чем) думали родители?!» — возмутилась Лиза.

«А зачем же нужен был генератор? А-а-а-а, так ведь электричество отключают регулярно!» — написал Иванищев.

А годовалый малыш в выходные опрокинул на себя кастрюлю с кипятком. Врачи детской областной больницы констатировали у него ожоги второй и даже третьей степени 20% тела. Здоровье малыша сейчас вне опасности.

«Всякое случается. Здоровья малышу. Во времена СССР дети на печи обжигались, бывало и такое. И пальцы топором отрубали. Всякое было. И бык забодать мог. Никто не застрахован. А то родители, родители. Раньше с трех лет сами бегали везде», — написала Нервная мать.

«Ну неужели родители хоть чуть-чуть не могут подумать, как обезопасить дом. Можно не сверлить ребенка взглядом 24/7, но принять банальные меры предосторожности, что трудно? Если кипяток — отодвинь от края; бытовая химия, мелочь или что-то острое — спрячь с глаз долой; окно — поставь ограничитель 130 рублей штука (ради сохранения жизни вообще бесплатно)», — считает Тыква.

Взрослые тоже получают травмы, несмотря на то, что уже должны, в силу возраста, вести себя осмотрительнее. Накануне в частном доме на улице Российской пьяный 37-летний мужчина изрезал себе грудь ножом. А 90-летняя липчанка случайно села на электрическую плитку.

Липецкий областной суд вынес приговор делу о государственной измене и назначил 43-летнему обвиняемому 18 лет колонии строгого режима.



По версии следствия, липчанин связался через мессенджер с военной разведкой Украины и за деньги почти два года передавал фото- и видеоматериалы военных и промышленных объектов России.

Жители переулка Верещагина и улицы Киевской возмущены точечной застройкой, недавно они узнали, что под их окнами возведут восьмиэтажный дом.

Липчане даже подали в суд, но проиграли дело. И в областном управлении архитектуры и строительства, и в мэрии считают, что все разрешения строительной компании законны. Несколько лет назад прошли публичные слушания, на которых никто из липчан не возмутился возможным строительством многоэтажки. Местные жители уверяют, что об общественных обсуждениях не знали, были уверены, что на небольшом участке, рядом с их домами никакую стройку не начнут. Как выяснилось, ошиблись.

«Так вот и выдаются разрешения. По бумагам всё в порядке, а по факту все всё понимают», — написал 343434.

«Последнее время наш город упорно превращают в каменные джунгли. Возвращаются к практике «ковровой застройки», а там хоть трава не расти (в прямом смысле). По городу уже пройти спокойно нельзя — то высотка, то дорога. Везде ходят сделать условный Елецкий», — добавил Задолбали.

«Самая главная угроза, про которую не озвучивают, так это жильцы многоэтажки во двора частного сектора смотреть будут. И никакой забор не спасет», — переживает Серега.

«А как они к этому дому подъезжать будут? Там ведь реально очень мало места, и кто там купит квартиру? Там две машины по одной дороге проехать не смогут, мусорка с трудом подъезжает к близлежащим домам, вот это да! Интересно, кто разрешение на строительство дал? А к депутату нашему обращались жители улицы Верещагина?» — спросил Интересно.

Погода в Липецке совсем непредновогодняя. По прогнозам синоптиков, завтра в городе небольшие мокрый снег и дождь, и  от 0 до +2 градусов.

Но не все так печально. Липчане нашли улетевшего из квартиры на Соколе волнистого попугайчика. Хозяин искал птицу через объявление в соцсетях, что и  спасло беглеца.

Несмотря на то, что комментаторы в благополучный исход поисков не верили — для африканской птички даже нынешняя теплая зима — лютый холод, попугайчика нашли именно пользователи соцсетей. Он сидел на дереве. Птицу уже вернули владельцу.
вечЁрка
несчастный случай
госизмена
точечная застройка
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Комментарии (2)

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сегодня, 20:40
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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сегодня, 20:33
Владельцу вернули попугая и трёх Воронов
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