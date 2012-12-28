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сегодня, 16:40
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Пьяный водитель предложил инспекторам ДПС 30 000 рублей

Они отказались, а водитель получил судимость за приготовление к даче взятки.

52-летний житель Чаплыгинского района получил полтора года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком за приготовление к даче взятки (по части первой статьи 30, части третьей статьи 291 УК РФ).

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в апреле этого года инспекторы ДПС задержали 52-летнего мужчину, который сел пьяным за руль автомобиля. Чтобы его не привлекли к ответственности за пьяную езду, водитель предложил полицейским взятку в 30 тысяч рублей. Но сотрудники ДПС от взятки отказались и сообщили обо всём в дежурную часть.

В суде водитель вину не признал.

Добавим, что по данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, в уходящем году сотрудники Госавтоинспекции выявили 2631 случай управления транспортом лицами, находящимися в нетрезвом состоянии или отказавшимися от медицинского освидетельствования, из них 304 человека совершили такое нарушение повторно.
ПДД
нарушение
пьяная езда
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Комментарии (6)

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Как гость
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Аль Капоне
39 минут назад
Зажрались)))
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Наказан
сегодня, 18:40
за оскорбление такой суммой)))
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Леликов Сергей г. Липецк
сегодня, 18:30
Дичь какая то: имея такую сумму,любой таксист,будет дверцы открывать,и красную ковровую дорожку стелить.....
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65+
сегодня, 17:31
Век цифротизации надо быть полным кретином или безумным чтобы предлагать взятку .
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Не надо
сегодня, 17:23
испытывать судьбу , садись за руль трезвым !
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чудо
сегодня, 16:57
Где он такие цены видел ?
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