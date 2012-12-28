Пьяный водитель предложил инспекторам ДПС 30 000 рублей

Они отказались, а водитель получил судимость за приготовление к даче взятки.

52-летний житель Чаплыгинского района получил полтора года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком за приготовление к даче взятки (по части первой статьи 30, части третьей статьи 291 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в апреле этого года инспекторы ДПС задержали 52-летнего мужчину, который сел пьяным за руль автомобиля. Чтобы его не привлекли к ответственности за пьяную езду, водитель предложил полицейским взятку в 30 тысяч рублей. Но сотрудники ДПС от взятки отказались и сообщили обо всём в дежурную часть.В суде водитель вину не признал.Добавим, что по данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, в уходящем году сотрудники Госавтоинспекции выявили 2631 случай управления транспортом лицами, находящимися в нетрезвом состоянии или отказавшимися от медицинского освидетельствования, из них 304 человека совершили такое нарушение повторно.