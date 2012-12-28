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Происшествия
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сегодня, 16:40
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Пьяный водитель предложил инспекторам ДПС 30 000 рублей
Они отказались, а водитель получил судимость за приготовление к даче взятки.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в апреле этого года инспекторы ДПС задержали 52-летнего мужчину, который сел пьяным за руль автомобиля. Чтобы его не привлекли к ответственности за пьяную езду, водитель предложил полицейским взятку в 30 тысяч рублей. Но сотрудники ДПС от взятки отказались и сообщили обо всём в дежурную часть.
В суде водитель вину не признал.
Добавим, что по данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, в уходящем году сотрудники Госавтоинспекции выявили 2631 случай управления транспортом лицами, находящимися в нетрезвом состоянии или отказавшимися от медицинского освидетельствования, из них 304 человека совершили такое нарушение повторно.
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