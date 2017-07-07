Культура

4 минуты назад

В Липецкой области пройдёт огуречный фестиваль

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#фестиваль #туризм

Можно будет отведать даже жареных и пареных огурцов.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и искусства Липецкой области, 8 июля  в селе Черкассы Елецкого района на площади перед поселенческим центром культуры и досуга откроется гастрономический фестиваль «Черкасский огурец».

- Этот популярный овощ выращивают, пожалуй, на всех садовых участках России, - отмечают организаторы. - Но именно в Черкассах огурец приобрел особый статус. Каждый житель села знает сотни рецептов засолки огурцов.  Здесь установлен памятник огурцу, и есть семьи, занимающиеся культивированием овоща в течение нескольких поколений. До сих пор черкасские огурчики отправляют в Тульскую, Тамбовскую, Белгородскую и Московскую области. 

На фестивале гостей ждет увлекательная программа, а ещё можно будет отведать сладких, соленых, свежих, маринованных, жареных и пареных огурцов.




10
#фестиваль #туризм

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