Общество

вчера, 20:31

Липецкий губернатор попросил у Господа благословения встречи Путина и Трампа

70 1177
#твиттер #губернатор #Путин #Трамп #встреча
3
Липецкий губернатор попросил у Господа благословения встречи Путина и Трампа

А также поразмышлял о погоде

Три твита сделал сегодня глава администрации Липецкой области Олег Королев в своем микроблоге.

Во-первых, он пожелал божьего благословения Путину и Трампу накануне их встречи:



А затем перешел к переживаниям по поводу погоды:




70 1177
#твиттер #губернатор #Путин #Трамп #встреча
3

Комментарии (70)

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Вы водку опять в гаражах брали?

15 минут назад
Сколько вам раз я говорил не пейте ее!!!! Вы опчть метила нажрались.
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восточный мордор

сегодня, 01:56
воровать нечего ...ага ! щас налог на осадки придумают ..Как в беллоруссии ...Кстати , что то не слышно писку (
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восточный мордор

сегодня, 01:51
ну ...гулливер в госдуре , пока не выйдут на улицу , так и будет ...зы призывов нет и айпи адрес не скрываю ! Я чист как моя совесть
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восточный мордор

сегодня, 01:49
Дольщики! Ваша истерика вредит Всем, в т ч Вам...Не мешайте помогать Вам.. ..ребят а это вот так серьезно что ли ? Вот не поверил что у нас есть второй меркушкин
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иллюзион абсурда

сегодня, 01:30
скорей бы финиш
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кукушка в темечко

сегодня, 01:25
не клюют ,потому что зажрались все - и комары и воробьи и Петровичи
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В Сантьяго идет дождь

сегодня, 01:23
Петрович дал зашифрованное послание потомкам , что все украдено до них и им воровать уже нечего.
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Барвиха

сегодня, 01:16
Хоть бы номер счета опубликовали? Куда на лечение скидывать?
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Гость

сегодня, 01:10
Да что с ним не так не пойму. У него из-за сына алкаша так крыша поехала? Что он несет постоянно? Пишет как школьница 12-летняя. Дичь конечно полная.
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Голос с небес

сегодня, 01:07
Окошечко открой без сеточки,Коралёв и комариков будет, не пересчесть,меня заели,поделюсь с тобой ими!
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