вчера, 20:31
Липецкий губернатор попросил у Господа благословения встречи Путина и Трампа
А также поразмышлял о погоде
Во-первых, он пожелал божьего благословения Путину и Трампу накануне их встречи:
Благослови Господь завтрашнюю БОЛЬШУЮ ВСТРЕЧУ Путина с Трампом! Это НУЖНО ВСЕМУ МИРУ!...— Олег Королев (@Korolev_O_P) 6 июля 2017 г.
А затем перешел к переживаниям по поводу погоды:
Как же Природа выдержит Баланс-(компенсирует недостаток тепла)-жарою в осень (ужас потерь) или теплой зимой?— Олег Королев (@Korolev_O_P) 6 июля 2017 г.
Вот что такое ПОГОДА-даже воробьи черешню не клюют-сбит ритм всего -комаров почти нет, бабочки не летают...интересен будет ФИНИШ...— Олег Королев (@Korolev_O_P) 6 июля 2017 г.
Вы водку опять в гаражах брали?
восточный мордор
восточный мордор
восточный мордор
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