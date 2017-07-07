Липецкий губернатор попросил у Господа благословения встречи Путина и Трампа

А также поразмышлял о погоде

Благослови Господь завтрашнюю БОЛЬШУЮ ВСТРЕЧУ Путина с Трампом! Это НУЖНО ВСЕМУ МИРУ!... — Олег Королев (@Korolev_O_P) 6 июля 2017 г.

Как же Природа выдержит Баланс-(компенсирует недостаток тепла)-жарою в осень (ужас потерь) или теплой зимой? — Олег Королев (@Korolev_O_P) 6 июля 2017 г.

Вот что такое ПОГОДА-даже воробьи черешню не клюют-сбит ритм всего -комаров почти нет, бабочки не летают...интересен будет ФИНИШ... — Олег Королев (@Korolev_O_P) 6 июля 2017 г.

Три твита сделал сегодня глава администрации Липецкой области Олег Королев в своем микроблоге.Во-первых, он пожелал божьего благословения Путину и Трампу накануне их встречи:А затем перешел к переживаниям по поводу погоды: