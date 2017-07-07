Общество

вчера, 16:52

Сокольский ДК ремонтировать не собираются

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Сокольский ДК ремонтировать не собираются
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Руководитель департамента отчитался сегодня перед депутатами о деятельности своего ведомства в 2016 году. В систему департамента культуры входит 3 парка, зоопарк, 14 детских музыкальных, художественных школ и школ искусств, 27 библиотек, 8 культурно-досуговых центра, 5 профессиональных творческих коллективов, театр, музей народного и декоративно-прикладного искусства. В 2016 году творческая работа велась в 215 клубных формированиях. В муниципальных Домах и Дворцах культуры работают 14 коллективов, имеющих звание «Народный», и 6 коллективов, имеющих звание «Образцовый».

Депутаты подняли вопросы о состоянии зданий городских домов культуры. Светлану Тюнину интересовал ДК Сокол, а Александра Попова ДК Сырский. Сергей Малько заверил, что в этом году будет проведен полный ремонт дома культуры в Сырском, необходимая сумма-30 млн.рублей-уже выделена. А вот с Сокольским ДК дело обстоит сложнее и вопрос с его реставрацией пока отложен, сообщает пресс-служба Липецкого городского Совета депутатов.

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Комментарии (14)

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И так

13 минут назад
Сойдет.
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Храм

сегодня, 00:19
Как и кинотеатр отдать церкви и ДК!!! У них душа кривая- все принимая!!!
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Ксюша

вчера, 23:57
Будем надеяться что не провалиться сцена и не упадёт штанкет на голову выступающим детям, тогда сразу все найдут.
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Сокол

вчера, 23:45
Валентина, может быть они слепые все?
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Валентина

вчера, 23:41
Одного не понимаю , как в такой гадюшник регулярно на различные мероприятия приезжают наши руководители всех рангов? Я хожу туда в библиотеку и всякий раз прихожу просто в ужас от состояния в котором находится это прекрасное здание.
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жители р. сокол

вчера, 22:04
С.В.. Тюнина правильно переживает за ремонтД.К. К нам со асего города приезжаю.И в театр и концерты часто бывают.Красивое здание ,но требующее ремонта.
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Держитесь там

вчера, 21:12
Бордюрчики купить
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так вроде фасад красили

вчера, 20:56
а по бокам забыли ?
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Беда

вчера, 20:39
А может обложить его бордюрами???
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житель

вчера, 19:59
Ждут когда сам развалится , чтобы с баланса снять и на снос не тратиться.
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