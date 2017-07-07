Сокольский ДК ремонтировать не собираются

Руководитель департамента отчитался сегодня перед депутатами о деятельности своего ведомства в 2016 году. В систему департамента культуры входит 3 парка, зоопарк, 14 детских музыкальных, художественных школ и школ искусств, 27 библиотек, 8 культурно-досуговых центра, 5 профессиональных творческих коллективов, театр, музей народного и декоративно-прикладного искусства. В 2016 году творческая работа велась в 215 клубных формированиях. В муниципальных Домах и Дворцах культуры работают 14 коллективов, имеющих звание «Народный», и 6 коллективов, имеющих звание «Образцовый».

Депутаты подняли вопросы о состоянии зданий городских домов культуры. Светлану Тюнину интересовал ДК Сокол, а Александра Попова ДК Сырский. Сергей Малько заверил, что в этом году будет проведен полный ремонт дома культуры в Сырском, необходимая сумма-30 млн.рублей-уже выделена. А вот с Сокольским ДК дело обстоит сложнее и вопрос с его реставрацией пока отложен, сообщает пресс-служба Липецкого городского Совета депутатов.