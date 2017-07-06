Общество

9 минут назад

В Задонском районе закрыли газозаправочную станцию

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#АЗС #нарушения

Прокуратура Задонского района совместно с Верхне-Донским управлением Ростехнадзора, ОНД по Задонскому и Хлевенскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Липецкой области и ТОУ Роспотребнадзора по Липецкой области провела проверку исполнения федерального законодательства при эксплуатации автомобильной газозаправочной станции в д.Большое Панарино

Установлено, что с августа 2016 г. эксплуатация  газозаправочной станции осуществлялась воронежским индивидуальным предпринимателем с  многочисленными нарушениями требований промышленной и пожарной безопасности, прав потребителей.

В частности, газозаправочное оборудование находилось в ненадлежащем состоянии и эксплуатировалось в отсутствие проектной, технической и иной обязательной документации.

В цистернах для газового топлива не контролировалось рабочее давление.

Руководством взрывоопасного объекта не утверждены инструкции по режиму работы и безопасному обслуживанию потребителей, а действиям персонала в аварийных ситуациях.

АГЗС не была укомплектована работниками, прошедшими соответствующее обучение.

Вопреки требованиям законодательства о защите прав потребителей гражданам не предоставлялась информация о наименовании организации, оказывающей услуги, месте ее нахождения (юридическом адресе), режиме работы, государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего органа.

На реализуемые газовое топливо и иные товары отсутствовали единообразные и четко оформленные ценники.

В нарушение требований законодательства о пожарной безопасности газозаправочная станция не оборудована системой наружного пожаротушения, молниезащитой, знаками пожарной безопасности, системой громкоговорящей связи и самостоятельными ограждениями, обозначающие ее территорию.

Кроме того, на территории газозаправочной станции нарушался режим запрета курения.

По результатам проверки на основании актов прокурорского реагирования к предпринимателю были применены штрафные санкции.

Одновременно с этим в отношении оператора АГЗС возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) в связи с заправкой бытовых газовых баллонов на неприспособленном для этого оборудовании, без проверки их комплектности и взвешивании. 

Одновременно с этим, действуя в интересах обеспечения безопасности населения прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о запрете деятельности по эксплуатации АГЗС.

В ходе рассмотрения гражданского дела ответчик  не только не признал исковые требования, но и пытался передать газозаправочное оборудование иным лицам, желая избежать для себя негативных правовых последствий допущенных нарушений.

Однако суд признал позицию прокуратуры законной и обоснованной,  вынеся решение о запрете деятельности АГЗС до устранения выявленных нарушений, сообщает прокуратура Задонского района. 

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#АЗС #нарушения

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