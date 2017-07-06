Липецкую компанию оштрафуют на 1 млн рублей за попытку вознаграждения пристава

Как установлено прокуратурой Советского района г. Липецка, в июне прошлого года к судебному приставу-исполнителю районного отдела судебных приставов поступил исполнительный документ о взыскании с должника, ООО «Премьера», 376 045, 59 руб.

В ходе исполнительного производства был наложен запрет на совершение регистрационных действий в отношении принадлежащих должнику транспортных средств, в т.ч. и в отношении автомобиля «Мерседес-Бенц-ML 350 4MATIC».

Надеясь на отмену запрета на регистрационные действия в отношении указанного автомобиля, директор общества предложил должностному лицу службы судебных приставов взятку в размере 50 тыс. рублей, совершив, тем самым преступление, предусмотренное ч.2 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в значительном размере).

Впоследствии уголовное дело было прекращено в связи с деятельным раскаянием обвиняемого.

Однако, учитывая, что директор ООО «Премьера» при даче взятки судебному приставу-исполнителю действовал от имени и в интересах юридического лица, в отношении общества прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

На основании акта прокурорского реагирования постановлением мирового судьи ООО «Премьера» было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 млн. рублей, сообщает прокуратура Липецкой области.