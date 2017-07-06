МУП «Липецкпассажиртранс» «работает втемную»

Председатель Счетной палаты Липецка не лезла за словом в карман, критикуя руководство муниципального автопредприятия.

Сегодня на комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета депутаты выслушали отчет Счетной палаты Липецка об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «Липецкпассажиртранс» за 2015-2016 годы, когда профильным дептрансом администрации города руководил вице-мэр Липецка Николай Новиков.



Итоги плачевны. Более того, у корреспондента GOROD48 сложилось представление о том, что муниципальный пассажирский транспорт стал кормушкой чиновников, из которой, как из корыта свиньи, они жрали от пуза.



Так, например, прояснилась судьба «левых» автостоянок, о которых писал в свое время GOROD48. Оказывается, получив в пользование от областной администрации почти 4 тысячи кв.м. асфальта по проспекту 60 лет СССР, руководство «Липецкпассажиртранса» тут же отдало их в субаренду скандально известному ООО «Чистый город». С тех пор средства от автостоянок поступают в карманы неких лиц, стоящих за этим видом поборов с автовладельцев, а не в бюджет муниципального предприятия. В итоге «доходы от оказания услуг по хранению автотранспортных средств на стоянках за 2016 год по сравнению с 2015 годом снизились на 3,1 млн рублей, или на 41,8%».



Но это только цветочки. Так, ремонтом подвижного состава, по бумагам, в МУПе занимаются две коммерческих организации - ООО «ГлонассАвто» и ООО «РемАвто» - и это тогда, когда на предприятии есть штат работников собственных ремонтно-механических мастерских с годовым фондом оплаты труда в 1,8 млн рублей.



«Договорами с ООО «ГлонассАвто» и ООО «РемАвто» на оказание услуг по ремонту и техобслуживанию автотранспортных средств не определены объемы и не установлена цена по видам оказываемых услуг», - пишут ревизоры.



Аудиторы указали, что на предприятии в нарушение законов отсутствуют фактические объемы потраченных на ремонт автобусов, троллейбусов и трамваев средств. Также два указанных коммерческих предприятия безвозмездно используют в своей деятельности недвижимость МУПа. То есть с предприятия, куда рекой ежедневно текут миллионы бюджетных средств и средств населения, под предлогом оплаты работ коммерсантам можно выводить сколько угодно большие деньги. Со счетов МУПа было списано 48,2 млн рублей в 2015-2016 годах как оплату за поставленные частниками запчасти. Кто возьмется доказать, что все эти средства ушли по их прямому назначению, если в акте проверки указано: «в учетной политике предприятия не предусмотрено формирование и отражение операций по ремонту оборотного фонда»?



А вот еще один пассаж. «Тарифы в договорах, заключенных с МУП «ЛГТК» (организация выпускает карты «Липецктранспорт». - Прим. И.Л.) на оказание услуг по диспетчеризации и процессинговому обслуживанию, не подтверждены расчетами, калькуляции не предоставлены».



Ревизоры пишут: «с 2013 года отменены «нулевые билеты» для льготных пассажиров, что делает невозможным учет и фактическое возмещение затрат, непокрытых доходами».



В акте констатируется: муниципальные автобусы изношены на 97%, троллейбусы - на 99%, трамваи - на 100%. Последнее приобретение автобусов на момент проверки - 2012 год, троллейбусов - 2010-й, трамваев - 1992-й. При этом руководство МУПа возило на начало проверки 56 автомобилей. У отдела эксплуатации и у отдела закупок было сразу по три легковушки, есть свои авто у финансистов, у службы главного механика, у главного инженера… На предприятии нашлись пять лишних руководителей. Для автобусов закупалось топливо по цене, превышающей рыночную.



Дебиторская задолженность МУП «Липецкпассажиртранс» на конец прошлого года составила 33,7 млн рублей, кредиторская - 83,1 миллиона. И при всех нарушениях правил учета в мэрии решили ликвидировать троллейбусы как нерентабельный вид транспорта! А может, в первую голову надо было заменить менеджмент муниципального предприятия, навести порядок в бухгалтерии, а потом уже махать шашкой?



В общем, аудиторы предъявили пакет обычных для безалаберно работающих муниципальных предприятий обвинений. И что характерно: директор МУП «Липецкпассажиртранс» на депутатской комиссии даже и не думал оправдываться.



- Часть выявленных нарушений устранена сразу же, часть - позже. Сейчас прорабатывается вопрос о снижении затрат на предприятии, в том числе по арендованным маршрутам. Департамент транспорта администрации города просчитывает в настоящее время пассажиропоток на маршрутах, - сообщил депутатам Александр Гурьев.



Председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова констатировала:



- Самый насущный вопрос не решен: учет выручки и пассажиропотока. Предприятие работает втемную.



По словам главного аудитора Липецка, многие вещи исправит переход горожан на оплату проезда транспортными картами (задача мэрии - довести оплату проезда с их помощью до 90% от числа участников пассажиропотока).



Игорь Луговой



P.S. Напомним, что с 1 августа оплата проезда за наличные во всем общественном транспорте Липецка - как муниципальном, так и коммерческом - поднимется с нынешних 17 рублей до 22-х. Поездка по транспортной карте будет обходиться в 17 рублей.

