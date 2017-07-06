Общество

сегодня, 13:06

МУП «Липецкпассажиртранс» «работает втемную»

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#транспорт
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МУП «Липецкпассажиртранс» «работает втемную»

Председатель Счетной палаты Липецка не лезла за словом в карман, критикуя руководство муниципального автопредприятия.

Сегодня на комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета депутаты выслушали отчет Счетной палаты Липецка об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «Липецкпассажиртранс» за 2015-2016 годы, когда профильным дептрансом администрации города руководил вице-мэр Липецка Николай Новиков.   

Итоги плачевны. Более того, у корреспондента GOROD48 сложилось представление о том, что муниципальный пассажирский транспорт стал кормушкой чиновников, из которой, как из корыта свиньи, они жрали от пуза.

Так, например, прояснилась судьба «левых» автостоянок, о которых писал в свое время GOROD48. Оказывается, получив в пользование от областной администрации почти 4 тысячи кв.м. асфальта по проспекту 60 лет СССР, руководство «Липецкпассажиртранса» тут же отдало их в субаренду скандально известному ООО «Чистый город». С тех пор средства от автостоянок поступают в карманы неких лиц, стоящих за этим видом поборов с автовладельцев, а не в бюджет муниципального предприятия. В итоге «доходы от оказания услуг по хранению автотранспортных средств на стоянках за 2016 год по сравнению с 2015 годом снизились на 3,1 млн рублей, или на 41,8%».

Но это только цветочки. Так, ремонтом подвижного состава, по бумагам, в МУПе занимаются две коммерческих организации - ООО «ГлонассАвто» и ООО «РемАвто» - и это тогда, когда на предприятии есть штат работников собственных ремонтно-механических мастерских с годовым фондом оплаты труда в 1,8 млн рублей.

«Договорами с ООО «ГлонассАвто» и ООО «РемАвто» на оказание услуг по ремонту и техобслуживанию автотранспортных средств не определены объемы и не установлена цена по видам оказываемых услуг», - пишут ревизоры.

Аудиторы указали, что на предприятии в нарушение законов отсутствуют фактические объемы потраченных на ремонт автобусов, троллейбусов и трамваев средств. Также два указанных коммерческих предприятия безвозмездно используют в своей деятельности недвижимость МУПа. То есть с предприятия, куда рекой ежедневно текут миллионы бюджетных средств и средств населения, под предлогом оплаты работ коммерсантам можно выводить сколько угодно большие деньги. Со счетов МУПа было списано 48,2 млн рублей в 2015-2016 годах как оплату за поставленные частниками запчасти. Кто возьмется доказать, что все эти средства ушли по их прямому назначению, если в акте проверки указано: «в учетной политике предприятия не предусмотрено формирование и отражение операций по ремонту оборотного фонда»?

А вот еще один пассаж. «Тарифы в договорах, заключенных с МУП «ЛГТК» (организация выпускает карты «Липецктранспорт». - Прим. И.Л.) на оказание услуг по диспетчеризации и процессинговому обслуживанию, не подтверждены расчетами, калькуляции не предоставлены».

Ревизоры пишут: «с 2013 года отменены «нулевые билеты» для льготных пассажиров, что делает невозможным учет и фактическое возмещение затрат, непокрытых доходами».

В акте констатируется: муниципальные автобусы изношены на 97%, троллейбусы - на 99%, трамваи - на 100%. Последнее приобретение автобусов на момент проверки - 2012 год, троллейбусов - 2010-й, трамваев - 1992-й. При этом руководство МУПа возило на начало проверки 56 автомобилей. У отдела эксплуатации и у отдела закупок было сразу по три легковушки, есть свои авто у финансистов, у службы главного механика, у главного инженера… На предприятии нашлись пять лишних руководителей. Для автобусов закупалось топливо по цене, превышающей рыночную.

Дебиторская задолженность МУП «Липецкпассажиртранс» на конец прошлого года составила 33,7 млн рублей, кредиторская - 83,1 миллиона. И при всех нарушениях правил учета в мэрии решили ликвидировать троллейбусы как нерентабельный вид транспорта! А может, в первую голову надо было заменить менеджмент муниципального предприятия, навести порядок в бухгалтерии, а потом уже махать шашкой? 

В общем, аудиторы предъявили пакет обычных для безалаберно работающих муниципальных предприятий обвинений. И что характерно: директор МУП «Липецкпассажиртранс» на депутатской комиссии даже и не думал оправдываться.

- Часть выявленных нарушений устранена сразу же, часть - позже. Сейчас прорабатывается вопрос о снижении затрат на предприятии, в том числе по арендованным маршрутам. Департамент транспорта администрации города просчитывает в настоящее время пассажиропоток на маршрутах, - сообщил депутатам Александр Гурьев.

Председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова констатировала:

- Самый насущный вопрос не решен: учет выручки и пассажиропотока. Предприятие работает втемную.

По словам главного аудитора Липецка, многие вещи исправит переход горожан на оплату проезда транспортными картами (задача мэрии - довести оплату проезда с их помощью до 90% от числа участников пассажиропотока).

Игорь Луговой

P.S. Напомним, что с 1 августа оплата проезда за наличные во всем общественном транспорте Липецка - как муниципальном, так и коммерческом - поднимется с нынешних 17 рублей до 22-х. Поездка по транспортной карте будет обходиться в 17 рублей. 
53 2254
#транспорт
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Комментарии (54)

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ВВП

29 секунд назад
Избиратель, иди лечись...
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гостья

1 минуту назад
а что то так много в последнее время статей про транспорт???? а может это кому то надо? и транспортные карты просто не выгодны?
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НАРОД НЫНЧЕ НЕ БЕДНЫЙ

2 минуты назад
народный, СЛЫШЬ ?!!!!! ТЫ ЧТО ТАМ ВЫСТУПАЕШЬ ? Я ПО ТВОЕМУ -НЕ ПРАВ ЧТО ЛИ ? за среднестатистическую зарплату не построить такие хоромы -так что делай выводы !!!!!
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111

2 минуты назад
ПРОКУРОР, Посадок не будет. Статья бредовая. Было бы правдой, уже пересажали бы.
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9

2 минуты назад
ну если * говорит правду, предлагаю показательно линчевать всю падаль, которая так или иначе фигурирует в этом деле.
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Мария

2 минуты назад
Сотрудник, нормальные руководители не будут допускать ,чтобы главный бухгалтер такого серьезного предприятия работала в нескольких предприятиях , а Олимпиева работала и у нас и у главного смотрителя главным бухгалтером . Вы проверьте еще договора с организацией которая моет автобусы , которых давно нет и убирает площади , которых не существует. Обнаглели до беспредела.
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черный джек

3 минуты назад
запомните господа , эту страну погубит коррупция
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избиратель

5 минут назад
а я жду не дождусь выборов. коммуняки тогда повылязят из щелей и я начну их долбить. тут уже не зелёночкой, тут топориком надо. крысы - 70 лет народ травили, теперь провочируют твари, пишут статейки. защитники .уевы. я вас крыс буду топить вместе с вашим сайтиком
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ПРОКУРОР

6 минут назад
ГДЕ ПОСАДКИ ???
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врач

8 минут назад
Аллергия на пыльцу луговых трав считается сегодня самой опасной волной поллиноза, которая наблюдается, как правило, всё лето, когда сорные травки цветут особенно бурно. Так и в этом случае. не хотите чихать да кашлять - не читайте л у г о в о г о
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