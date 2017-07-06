Липецк украсят ко Дню города на 763 165 рублей

Монтаж украшений завершится в среду.

Муниципальное казенное учреждение «Городской центр рекламы» провело электронный тендер на услуги по украшению Липецка в канун празднования Дня города. Победило единственное предложение в 763 165 рублей.



На эту сумму на улицах Липецка появятся металлоконструкции с флагами. Монтаж украшений завершится до 12 июля, а праздничное убранство будет снято до 19 июля. Признаки праздника появятся на площади Героев, площади Петра Великого, Театральной площади, пересечении площади с улицей Советская, перед зданием мэрии, на площади Победы, на пересечении проспекта Победы и улицы Водопьянова, около автовокзала, в районе памятника танкистам, на площади Плеханова, Петровском спуске, мостах — Петровский, Сокольский, Лебедянского шоссе, улице Гагарина, около железнодорожного вокзала и Петровского рынка, на кольцах Трубного завода и 9-го микрорайона, около памятника Клюеву.



Услуги оплатит бюджет Липецка.