В Липецке прекратили полномочия трех судей

Они сами подали в отставку.

Квалификационная коллегия судей Липецкой области прекратила полномочия трех судей региона. Как указывают итогах заседания ККС, все они ушли в отставку по собственному желанию на основании закона «О статусе судей в Российской Федерации».



Свои должности покинули судья Липецкого районного суда Оксана Рыжкова, председатель Чаплыгинского районного суда Екатерина Залыгаева и мировой судья судебного участка № 10 Правобережного судебного района города Липецка Любовь Глущенко.



Вместе с этим по представлению председателя Липецкого областного суда судья в отставке Екатерина Залыгаева привлечена к исполнению обязанностей судьи Чаплыгинского районного суда Липецкой области с 21 августа 2017 года на срок до одного года.