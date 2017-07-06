Липчанин стал жертвой интернет-мошенничества

Житель Липецка решил купить в соседнем городе часы за 16 000

В соседнем Воронеже раскрыто преступление, произошедшее год назад. В мае прошлого года, в дежурную часть ОП № 6 УМВД России по Воронежу обратился 39-летний житель Липецкой области. Заявитель сообщил о том, что стал жертвой мошенничества.

Установлено, что в конце мая 2016 года в 13.00 часов неизвестный мужчина на улице Плехановской мошенническим путем под предлогом продажи наручных часов завладел денежными средствами потерпевшего в сумме более 16 тыс. рублей.

По данному факту было возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления, злоумышленник был установлен полицейскими и накануне задержан на территории областного центра. Им оказался 20-летний местный житель. Он был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания и пояснил, что в сети Интернет разместил объявление о продаже данного товара. К нему обратился покупатель, после чего перевел денежные средства на его банковскую карту, а часы должен был получить посредством почтовой связи. Однако отправлять товар злоумышленник не планировал.

В настоящее время оперативники устанавливают причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений, сообщили в ГУМВД Воронежской области.