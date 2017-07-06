От клещей пострадали 2693 человека

В том числе 1042 ребёнка.

Как сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, по состоянию на 6 июля по поводу присасывания клещей в медицинские организации области обратились 2693 человека, в том числе 1042 ребенка (38,7%). Покусы клещами зарегистрированы на всех административных территориях области.

Исследовано 2062 клеща (от 76,6% обратившихся), 266 инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза (12,9%), 4 – возбудителем моницитарного эрлихиоза (0,9%), 35 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (8,3%).

Большая часть присасывания клещей произошла на территориях населенных пунктов (72%), в т.ч. на территориях домовладений и приусадебных участков – 88,9%, кладбищ – 2,3%, садоводческих товариществ – 5,4%, парков – 2,5%, что указывает на необходимость проведения акарицидных обработок территорий домовладений и мест массового посещения населения.

Акарицидные обработки проведены на площади 607,3 га.

Напоминаем, что одним из важнейших направлений неспецифической профилактики инфекций, передающихся клещами, остается индивидуальная защита людей, в том числе соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, ношение специальной защитной одежды, применение современных акарицидных и акарицидно-репеллентных средств для обработки верхней одежды и снаряжения.