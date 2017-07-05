В 43% проверенных автобусов нет возможности безналичной оплаты для льготников

Были проверены 14 маршрутов.

Сегодня сотрудниками управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области был проведен мониторинг работы автоматизированной системы оплаты проезда на общественном транспорте города Липецка.



Выборочно было обследовано 14 выходов по следующим маршрутам: № 2, № 30, № 302, № 315, № 306, № 325, № 346, №322, № 359, № 345, № 330, № 300, № 317, № 347.



По результатам мониторинга выявлено, что из вышеперечисленных маршрутов в 6 (43%) нет возможности осуществить безналичную оплату льготной категории граждан. Указанной категории лиц приходиться оплачивать проезд в наличной форме в размере 50% от установленного тарифа (8,50 рублей на коммерческом транспорте, 7,00 рублей на муниципальном транспорте).



Результаты мониторинга направлены в управление дорог и транспорта Липецкой области.