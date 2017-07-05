Общество

вчера, 17:37

В 43% проверенных автобусов нет возможности безналичной оплаты для льготников

26 1944
#транспорт #проезд #транспортная карта
1
В 43% проверенных автобусов нет возможности безналичной оплаты для льготников

Были проверены 14 маршрутов.

Сегодня сотрудниками управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области был проведен мониторинг работы автоматизированной системы оплаты проезда  на общественном транспорте города Липецка.

Выборочно было обследовано 14 выходов по следующим маршрутам: № 2, № 30, № 302, № 315, № 306, № 325, № 346, №322, № 359, № 345, № 330, № 300, № 317, № 347.

По результатам мониторинга выявлено, что из вышеперечисленных маршрутов в 6 (43%) нет возможности осуществить безналичную оплату льготной категории граждан. Указанной категории лиц приходиться оплачивать проезд в наличной форме в размере 50% от установленного тарифа (8,50 рублей на коммерческом транспорте, 7,00 рублей на муниципальном транспорте).

Результаты мониторинга направлены в управление дорог и транспорта Липецкой области. 
26 1944
#транспорт #проезд #транспортная карта
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Комментарии (26)

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пенсионеру

59 минут назад
ты не прав! кому за70 получают пенсии огромные т.к им их хорошо индексировали..нам менее62 индексируют маленькие пенсии на копейки.получаем 6000-11000.отработали всю жизнь
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Кирилл Ваяков

сегодня, 01:01
Забудь о мойке автомобиля как о страшном сне! Недавно прочел изобритении которое защитит от пыли, грязи, воды, царапин и уберет "паутину", вот та новость http://bit.do/driwe2﻿ Очень просто в применении и автомобиль всегда как новый!
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Пенсионер

сегодня, 00:45
Этой льготой не могут воспользоваться настоящие Инвалиды и Пенсионеры, которым за 70-75 лет. Пользуются ловкачи, получившие за взятку Инвалидность или Ветерана труда. Добавить всем Детям, Пенсионерам (за 70) по 1000 р, и пусть куда хотят туда и тратят. Кто-то 3-4 остановки пешком пройдет и купит себе мороженое или лекарство.
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"нет возможности безналичной оплаты для льгот

вчера, 22:53
но есть "агентство", должности и "служебные авто"
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ХА-ха-ха

вчера, 22:31
Опять не сраслось понадеясь на авось Потребсоюз по самые уши вляпался в гавно!!!
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льготник

вчера, 22:17
если не работает терминал то льготников обязаны везти бесплатно
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правда

вчера, 21:58
Он, вот это точно !!!!!
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житель

вчера, 21:48
где можно найти распоряжение , что маршрутки обязаны возить нас за пол цены ?
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Он

вчера, 21:19
Крались, крались и ОБОСРАЛИСЬ...
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кумовские схемы

вчера, 20:56
отдали пенсионеров кормить маршрутки наличкой . надо на чем то зарабатывать откаты в условиях воров...рыночной "экономики"
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