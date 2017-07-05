Пострадавшие от политических репрессий в Липецкой области получают ежемесячно 660 рублей

Реабилитированные и труженики тыла ненамного "богаче"

Как сообщает областное управление социальной защиты населения Липецкой области, с 1 июля увеличены на 10 процентов ежемесячные денежные выплаты, предусмотренные для областных категорий льготников.

Ежемесячные денежные выплаты установлены в следующих размерах: для ветеранов труда, ветеранов военной службы, ветеранов труда Липецкой области – 475 рублей; для тружеников тыла – 660 рублей; для реабилитированных лиц – 755 рублей; для лиц, пострадавших от политических репрессий - 660 рублей.

Соответствующие изменения в областной закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области» № 141-ОЗ от 2 декабря 2004 года внесены областным законом № 74-ОЗ от 19 июня 2017 года.

Размеры ежемесячных денежных выплат увеличены на уровень, в 2,5 раза превышающий прогнозный уровень инфляции, установленный Федеральным законом от 19.12.2016г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Всего в регионе проживает 97,8 тысячи областных льготников. На выплату им в 2017 году в областном бюджете запланировано 530,7 миллиона рублей.