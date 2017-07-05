Общество

вчера, 16:43

Пострадавшие от политических репрессий в Липецкой области получают ежемесячно 660 рублей

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Пострадавшие от политических репрессий в Липецкой области получают ежемесячно 660 рублей

Реабилитированные и труженики тыла ненамного "богаче"

Как сообщает областное управление социальной защиты населения Липецкой области, с 1 июля увеличены на 10 процентов ежемесячные денежные выплаты, предусмотренные для областных категорий льготников.

Ежемесячные денежные выплаты установлены в следующих размерах: для ветеранов труда, ветеранов военной службы, ветеранов труда Липецкой области – 475 рублей;   для тружеников тыла – 660 рублей;   для реабилитированных лиц – 755 рублей;  для лиц, пострадавших от политических репрессий  - 660 рублей.

Соответствующие изменения в областной закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области» № 141-ОЗ от 2 декабря 2004 года внесены  областным законом № 74-ОЗ от 19 июня 2017 года.

Размеры ежемесячных денежных выплат увеличены на уровень, в 2,5 раза превышающий прогнозный уровень инфляции, установленный Федеральным законом от 19.12.2016г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Всего в регионе проживает 97,8 тысячи областных льготников. На выплату им  в 2017 году в областном бюджете запланировано 530,7 миллиона рублей.

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Комментарии (7)

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Григорьев

вчера, 20:58
А интересно, если я подам заяву на получение льготы как пострадававший от путинских политических репрессий, сколько мне будут платить? Или напротив, выпишут очередной штраф.
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Григорьев

вчера, 20:56
Суммы впечатляют. Думаю большинство получающих выплаты об этом не знают. А курочка по зёрнышку клюёт.
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Сеня

вчера, 20:48
Если Путина нах послать ,будут платить 660 рублей?
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Н

вчера, 20:31
Очередную аферу придумали.
ответить

Как известно: денег нет!

вчера, 20:19
Неслыханная щедрость...
ответить

сосед с опытной

вчера, 17:15
воровал социалистическую собственность? убивал и грабил? вот тебе от эффективных менеджеров подогрев! ничего личного, просто коммунизм опозорить требуется...
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МЕНЬШЕ ДОНОРОВ

вчера, 17:04
Которые ещё и при сдаче получали деньги, отгула и пр.
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