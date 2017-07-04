Общество

сегодня, 14:46

Липецких инвалидов-колясочников ждут на рыбалку

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#рыбалка
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Липецких инвалидов-колясочников ждут на рыбалку

Мероприятие продлится два дня.

7-8 июля 2017 года состоятся соревнования по рыболовству среди людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает управление внутренней политики Липецкой области. Мероприятие начнется в 7.00 в селе Павелка Лебедянского района Липецкой области. Место для проведения данного мероприятия выбрано не случайно. Пруд в селе Павелка стал первым в регионе местом, оборудованным по всем нормам и стандартам для отдыха людей с ограниченными возможностями. Здесь обустроены специальные места для инвалидов-рыболовов. Каждое расположено на бочках из полиэтилена низкого давления, исключающих "жесткую" посадку инвалидной коляски или человека с проблемами опорно-двигательного аппарата, и оборудовано перилами, пандусами и приспособлениями, создающими таким рыболовам комфортные условия для сидения с удочкой. Здесь же разместили несколько беседок для отдыха любителей рыбалки, для незрячих обустроены ориентиры для спуска к воде. Организатором выступает городская организация инвалидов-колясочников «Малое социальное объединение», реализующая проект «Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь!» в рамках государственной программы «Реализация внутренней политики Липецкой области».
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#рыбалка
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