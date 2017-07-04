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Уголовное дело стало причиной бегства оппозиционера из России

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#оппозиция #арест #бегство
Уголовное дело стало причиной бегства оппозиционера из России

Страну покинул Вячеслав Мальцев.

Оппозиционный активист Вячеслав Мальцев покинул Россию после возбуждения в его отношении уголовного дела, сообщил во вторник ТАСС пресс-секретарь движения "Русский марш" Денис Романов.


Романов рассказал, что на его соратника завели дело о создании экстремистского сообщества и собирались арестовать. Мальцев принял решение уехать из страны после того, как узнал о возможном аресте. Местоположение оппозиционера на данный момент не уточняется. Известно, что он хотел пересечь территорию Украины, но его не пустили.

13 июня Замоскворецкий суд Москвы арестовал Мальцева на 10 суток за неповиновение сотрудникам полиции после задержания несанкционированном антикоррупционном митинге в Москве 12 июня. В апреле Мальцев получил ​15 суток за неповиновение сотрудникам полиции во время протестной акции, которая проходила 26 марта в Москве.
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#оппозиция #арест #бегство

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