Более 10 тысяч жителей Липецкой области не могут выехать за границу из-за долгов

За рубеж не выпустят, если сумма долга превышает 10 тысяч рублей.

В настоящее время более 10 тысяч жителей региона являются «невыездными», сообщили в УФССП по Липецкой области.



Все они должники по исполнительным производствам с суммой задолженности, превышающей 10 тысяч рублей. Также в список «невыездных» попадают должники по уголовным штрафам, независимо от его суммы.



Приставы советуют липчанам, собирающимся в отпуск за рубеж, проверить наличие или отсутствие у них долгов.

