Общество

вчера, 17:12

Более 10 тысяч жителей Липецкой области не могут выехать за границу из-за долгов

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#Приставы #УФССП #долги
Более 10 тысяч жителей Липецкой области не могут выехать за границу из-за долгов

За рубеж не выпустят, если сумма долга превышает 10 тысяч рублей.

В настоящее время более 10 тысяч жителей региона являются «невыездными», сообщили в УФССП по Липецкой области.

Все они должники по исполнительным производствам с суммой задолженности, превышающей 10 тысяч рублей. Также в список «невыездных» попадают должники по уголовным штрафам, независимо от его суммы.

Приставы советуют липчанам, собирающимся в отпуск за рубеж, проверить наличие или отсутствие у них долгов. 
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#Приставы #УФССП #долги

Комментарии (5)

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нечего заразу из за бугра завозить

сегодня, 01:14
Григорьев, любая свобода ограничена длиной цепи.
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Григорьев

вчера, 23:54
Вообще то это фашизм. Свободу перемещения и Конституцию никто не отменял. Но в России всем на всё наплевать, точней нас много.
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Неавтофанат

вчера, 21:44
Очередной статистический блеф! Они, что все собираются за границу? 10 тысяч? Если это чиновники, "государевы люди", то половина - невыездные. Если неимущие, зачем им берег турецкий. Ну, записали в штрафники, есть и другие рычаги, а Чёрное море - свое и Крым -наш!
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Ник.

вчера, 20:08
Сначала необходимо с долгом рассчитаться ,а затем и страну покинуть.А как Вы думали?
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Гость

вчера, 19:29
Опять все против беднейших слоев населения!Они же не виноваты,что забыли заплатить налог за десятую квартиру или пятую машину.Поди вспомни,сколько их у него!
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