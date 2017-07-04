Общество
вчера, 17:12
Более 10 тысяч жителей Липецкой области не могут выехать за границу из-за долгов
За рубеж не выпустят, если сумма долга превышает 10 тысяч рублей.
В настоящее время более 10 тысяч жителей региона являются «невыездными», сообщили в УФССП по Липецкой области.
Все они должники по исполнительным производствам с суммой задолженности, превышающей 10 тысяч рублей. Также в список «невыездных» попадают должники по уголовным штрафам, независимо от его суммы.
Приставы советуют липчанам, собирающимся в отпуск за рубеж, проверить наличие или отсутствие у них долгов.
Все они должники по исполнительным производствам с суммой задолженности, превышающей 10 тысяч рублей. Также в список «невыездных» попадают должники по уголовным штрафам, независимо от его суммы.
Приставы советуют липчанам, собирающимся в отпуск за рубеж, проверить наличие или отсутствие у них долгов.
нечего заразу из за бугра завозить
Григорьев
Неавтофанат
Ник.
Гость