В Липецке отметят Международный день семьи

Запланировано более 30 мероприятий.

13 мая в Липецке отпразднуют Международный день семьи. Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецека, в программе - спортивные турниры, семейные праздники, концерты, велокроссы и даже семейные массовые катания на льду. Более 30 мероприятий запланировано в липецких парках, домах и дворцах культуры, стадионах, бассейнах, спортивных центрах, школах.

В 10.00 мероприятия в рамках программы «Семейный праздник» начнутся на площади Клименкова, парковой зоне ДК «Сокол», на стадионе «Спартак», площадей возле ДК «Матыра», ДК «Луч», ДК «Рудничный», Липецкого Дома музыки.

В 12.00 липецкие семьи ждут на просмотре и обсуждении фильма «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» в ГДМ «Октябрь».

Семейный праздник «Моя семья – мое богатство» в парке «Быханов сад» начнется в 17.00. Одновременно в детском парке «Сказка» в «Сказочной мастерской» для малышей проведут зарядку «Зверята».

Концертная программа «День семьи, любви и верности» начнется в парке Победы в 18.00.

В международный день семьи в Липецке состоится ряд семейных матчей по различным видам спорта: соревнования баскетболу «Дети VS Родители» пройдут в спортивной школе №2 (начало в 14.00), эстафеты на воде состоятся в бассейне «Лидер» (начало в 9.30), первенство по настольному теннису состоится в спортивной школе №4 (начало в 11.00). Семейный велокросс на 1км начнется в 11.00 в парке Победы.

Попробовать себя в новом виде спорта всей семьей можно будет на Дне открытых дверей в спортивной школе олимпийского резерва № 10. С 15.00 здесь пройдут открытые занятия по академической гребле, гребле на байдарках, парусному спорту. В мастер-классе по легкой атлетике можно поучаствовать в спортивной школе №5 (начало в 15.30). Нормативы ГТО липчане смогут попробовать сдать в спортивной школе № 12 (начало в 11.00). Семейные массовые катания на льду пройдут в спортивной школе олимпийского резерва №11 с 13.00.