В России

38 минут назад

Мать выбросила ребенка в мусорный бак

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#проверка
Мать выбросила ребенка в мусорный бак

Ситуацию заметили свидетели.

Новосибирские следователи начали проверку после сообщений в СМИ о том, что женщина, которой маленькая дочь мешала общаться по телефону, решила проблему, посадив ее в мусорный контейнер на улице, сообщило региональное следственное управление СК РИА Новости.

Ранее в Сети появилось видео, на котором женщина, которой маленькая дочка мешала "сидеть" в телефоне, посадила ребенка в мусорный бак на улице. В ходе доследственной проверки установлено, что инцидент произошел вчера во дворе дома по улице Новогодняя, 9 в Ленинском районе. Ребенка, плачущего в мусорном баке, заметили катавшиеся на велосипедах подростки.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
131
#проверка

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