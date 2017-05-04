51 минуту назад
В Липецке таксист чудом уцелел после аварии
Серьезное ДТП произошло в районе поселка Новая жизнь.
Сегодня утром около семи часов на трассе Липецк-Грязи у поселка Новая жизнь произошло ДТП с участие автомобиля такси.
Как рассказывают очевидцы, водитель такси не справился с управлением, выйдя на обгон, и вылетел на обочину. Пострадал только таксист, он ехал без пассажиров. Свидетели заявляли, что у водителя были внешние признаки опьянения.
Фото Максим Белов.
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рабы
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Жаль чувака
я