Происшествия

51 минуту назад

В Липецке таксист чудом уцелел после аварии

5 815
#авария #ДТП
1
В Липецке таксист чудом уцелел после аварии

Серьезное ДТП произошло в районе поселка Новая жизнь.

Сегодня утром около семи часов на трассе Липецк-Грязи у поселка Новая жизнь произошло ДТП с участие автомобиля такси.

Как рассказывают очевидцы, водитель такси не справился с управлением, выйдя на обгон, и вылетел на обочину. Пострадал только таксист, он ехал без пассажиров. Свидетели заявляли, что у водителя были внешние признаки опьянения. 

Фото Максим Белов.

img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-big-3
img-big-4
img-big-5
img-small-0
img-small-1
img-small-2
img-small-3
img-small-4
img-small-5
5 815
#авария #ДТП
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

457

35 секунд назад
рабы, ?
ответить

рабы

1 минуту назад
Что и требовалось доказать
ответить

457

7 минут назад
не гоните на то. чего не знаете!
ответить

Жаль чувака

8 минут назад
Попал конкретно, тачка в утиль(
ответить

я

42 минуты назад
Теперь дяде деньги будет отдавать за тачанку
ответить

Еще в рубрике

Села Липецкой области остаются без водопроводных колонок
#вода #липецкоблводоканал
2
Села Липецкой области остаются без водопроводных колонок

50 минут назад

Общество
Липчане третий день не по своей воле питаются в кафе
#авария #газ
3
Липчане третий день не по своей воле питаются в кафе

56 минут назад

Общество
В Липецке подвели итоги городского фестиваля юных избирателей
#образование
В Липецке подвели итоги городского фестиваля юных избирателей

сегодня, 15:00

Общество