В Липецке таксист чудом уцелел после аварии

Серьезное ДТП произошло в районе поселка Новая жизнь.

Сегодня утром около семи часов на трассе Липецк-Грязи у поселка Новая жизнь произошло ДТП с участие автомобиля такси.

Как рассказывают очевидцы, водитель такси не справился с управлением, выйдя на обгон, и вылетел на обочину. Пострадал только таксист, он ехал без пассажиров. Свидетели заявляли, что у водителя были внешние признаки опьянения.

Фото Максим Белов.