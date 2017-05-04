По требованию прокуратуры заблокирован доступ к сайту со способами подкупа автоинспекторов

Прокурор Тербунского района обратился в суд с заявлением о признании запрещенной информации о способах дачи взятки сотрудникам ГИБДД, размещенной на одном из интернет-сайтов.

По результатам судебного рассмотрения иска требования прокурора удовлетворены в полном объеме.



Вступившее в законную силу решение суда станет основанием для включения сведений о сайте в Единый реестр доменных имен, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.