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По требованию прокуратуры заблокирован доступ к сайту со способами подкупа автоинспекторов
Прокурор Тербунского района обратился в суд с заявлением о признании запрещенной информации о способах дачи взятки сотрудникам ГИБДД, размещенной на одном из интернет-сайтов.
Вступившее в законную силу решение суда станет основанием для включения сведений о сайте в Единый реестр доменных имен, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.