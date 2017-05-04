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сегодня, 14:57
Москвичи выступят против сноса «хрущевок»
Митинг за отмену реновации одобрен.
Как сообщает «Интерфакс», московские власти официально известили инициаторов митинга, запланированного на 14 мая на проспекте Академика Сахарова по вопросу реновации городского жилья, о согласовании акции. На это указал глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.
Ранее инициативная группа москвичей, которая выступала против сноса пятиэтажек, встретилась с городскими властями. Изначально было четыре заявки на проведение акции, однако удалось договориться об организации единого митинга, который, как уже говорилось, пройдет 14 мая.
Сбор участников начнется в 13:00. Митинг пройдет на проезжей части внутренней стороны проспекта Академика Сахарова на участке от Садово-Спасской до Бульварного кольца, где установят трибуну.
Напомним, ранее московские власти опубликовали список из 4500 домов, которые попадают под снос. С 15 мая по 15 июня будет проведено голосование среди собственников, в ходе которого они должны высказаться за или против сноса своего дома.
Ранее инициативная группа москвичей, которая выступала против сноса пятиэтажек, встретилась с городскими властями. Изначально было четыре заявки на проведение акции, однако удалось договориться об организации единого митинга, который, как уже говорилось, пройдет 14 мая.
Сбор участников начнется в 13:00. Митинг пройдет на проезжей части внутренней стороны проспекта Академика Сахарова на участке от Садово-Спасской до Бульварного кольца, где установят трибуну.
Напомним, ранее московские власти опубликовали список из 4500 домов, которые попадают под снос. С 15 мая по 15 июня будет проведено голосование среди собственников, в ходе которого они должны высказаться за или против сноса своего дома.