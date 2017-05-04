Общество

54 минуты назад

С 5 мая автобусные маршруты продлеваются до новых микрорайонов

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#транспорт
С 5 мая автобусные маршруты продлеваются до новых микрорайонов

Согласно поручению главы Липецка Сергея Иванова по повышению транспортной доступности новых микрорайонов города, с 5 мая 2017 года изменят схемы движения сразу шесть городских маршрутов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, маршрут №347 «24 микрорайон – АС Сокол» продлевается до остановочного пункта «мкр. Елецкий».

Маршрут №26 «Поликлиника № 7 – 24 микрорайон – поликлиника № 7» продлевается и меняет схему движения. Началом маршрута станет остановочный пункт «мкр. Елецкий». Путь следования маршрута пройдет по улицам Елецкое шоссе, Катукова, Свиридова, Кривенкова и Меркулова.

Маршруты № 28 «27 микрорайон – пл.Революции - НЛМК» и №308К «27 микрорайон – пл. Металлургов» продлеваются до остановочного пункта «Микрорайон «Европейский» по улицам Стаханова и Свиридова.

Маршрут №352 «27 микрорайон – Чаплыгинское шоссе» продлевается до остановочного пункта «30 микрорайон». Путь следования маршрута пройдет по улицам Стаханова и Свиридова.

Маршрут № 300 «Технический университет» - стадион «Сокол» продлевается до остановочного пункта «мкр. «Университетский».

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#транспорт

Комментарии (6)

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Фёдор

11 минут назад
Хорошие новости ,что маршруты продлили .Можно без проблем добраться до новых районов.
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Ильф и Петров

23 минуты назад
Маршрут № 26 самый странный! и не эффективный!
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Обой Луронов

28 минут назад
А где же метро, которое Алех Пятрович абящал!!!?
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рот

28 минут назад
ну наконец то!!!!!! хоть одна здравая мысль. Ещё бы собак на 28 и Европейском мкр постреляли бы а то покоя от них нет
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Департамент

39 минут назад
Когда заселение м-на Звездный будет на уровне 60%, тогда и будет расширение сети автобусов.
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Я

41 минуту назад
А когда же обратят внимание на микрорайон Звездный. Район заселяют, а транспорта нет, добираться очень сложно особенно вечером. Ни магазинов нет, ни траспорта.
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