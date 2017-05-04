С 5 мая автобусные маршруты продлеваются до новых микрорайонов

Согласно поручению главы Липецка Сергея Иванова по повышению транспортной доступности новых микрорайонов города, с 5 мая 2017 года изменят схемы движения сразу шесть городских маршрутов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, маршрут №347 «24 микрорайон – АС Сокол» продлевается до остановочного пункта «мкр. Елецкий».

Маршрут №26 «Поликлиника № 7 – 24 микрорайон – поликлиника № 7» продлевается и меняет схему движения. Началом маршрута станет остановочный пункт «мкр. Елецкий». Путь следования маршрута пройдет по улицам Елецкое шоссе, Катукова, Свиридова, Кривенкова и Меркулова.

Маршруты № 28 «27 микрорайон – пл.Революции - НЛМК» и №308К «27 микрорайон – пл. Металлургов» продлеваются до остановочного пункта «Микрорайон «Европейский» по улицам Стаханова и Свиридова.

Маршрут №352 «27 микрорайон – Чаплыгинское шоссе» продлевается до остановочного пункта «30 микрорайон». Путь следования маршрута пройдет по улицам Стаханова и Свиридова.

Маршрут № 300 «Технический университет» - стадион «Сокол» продлевается до остановочного пункта «мкр. «Университетский».