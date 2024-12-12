Сегодня в Липецке: против Дня Святого Валентина липчане, состоящие в браке, куда пропали выходные 23 февраля и 8 марта?

Липчан ждут спектакли, концерты, кинопремьеры и ответы на животрепещущие вопросы.

Зима в Липецк всё-таки добралась в феврале. Сегодня днём на улице от -6 до -8 градусов. Правда, день вновь предстоит бесснежный: осадков не предвидится.











С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Космонавтов, 68, 70/1, 70/2, 70/3, 80а, 82/1, 82, 82/4, 94б; Папина, 6, 8; Циолковского, 10/2, 10/3, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2.















С 9:00 до 17:00 станут бесполезными электроприборы на улицах А.Г. Кочеткова, 2, 4а; Алмазной, 6; Арсеньева; Баумана, Белорусской; Васильковой; В. Терешковой, 42; Земляничной; Литейной; Надежды; Пожарского, 8; Третьякова, 1; Циолковского, 38, 38а, 40; в переулках Дружном, 9, 11, 23, 29, 31; Клеверном, 1-24: Космическом, 3, 4, 4а, 5, 5а; Свободном; Чистом, 19.













Классическая музыка

Дом музыки (ул. П. Осипенко, 18) приглашает в 19:00 на концерт «В созвездии Баха» (12+).









В ролях: Тиль Швайгер, Йоханна Вокалек, Надя Тиллер.











Кадр из кинофильма

В Липецком академическом театре драмы им. Л.Толстого (пл. Театральная, 2) сегодня в 19:00 покажут спектакль «Есенин. Быть поэтом» (16+).









Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) пришлашает в 18:30 на одну из своих самых скандальных постановок «Мужской стриптиз» (18+).











Многие уже привыкли, что на праздники 23 февраля и 8 марта у нас есть минимум по одному дополнительному выходному дню. Но в этом году всё будет иначе: праздники совпадают с выходными, а отдыхать будем… стандартные два дня. И всё. А как же статья 112 ТК РФ, по которой в случае таких накладок выходной должен переноситься на ближайший рабочий день!





Юрист SurepJob Александр Южалин объяснил, что дни отдыха не пропадут, просто их перенесли на другие числа. Так, отдых с воскресенья, 23 февраля, перенесён на 8 мая (четверг). А за субботу 8 марта будем отдыхать 13 июня (пятница).









Женщины симпатизируют празднику чаще. С возрастом жёсткую позицию занимают всё больше липчан: среди людей до 35 лет празднику симпатизируют 32%, а в категории старше 45 лет – только 14%.













«Манюня: день рождения Ба». Россия, 2025. Семейная комедия. Режиссёр Арман Марутян (6+).





«Гранд-тур». Франция, Португалия, Италия, Япония, Китай, 2024. Драма. Режиссёр Мигаль Гомеш (16+).





Дорогие липчане! Продолжаем трудиться, но не забываем, что мир тоже достоин нашего внимания. Липчанам удобно читать свежую информацию на GOROD48. Прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова.

Временно расстанутся с удобствами жители частного сектора на улицах Гусева, Железнякова, Лебедянской. Одесской, Пугачёва, Селекционной, Совхозной, Станционной, Трубной, на проезде Цветочном.В промежутке с 9:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта отключение электричества на срок до 3-х часов ждёт улицы 9-го Мая, 27; Фанерную; Осенний проезд, 1а, 1в, 1г, 1к, 3в.Проблемные участник начали появляться в городе с раннего утра. Но большинство пробок всё-таки можно объехать, если хорошо ориентироваться на улицах и вовремя заглядывать в «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.Программу представит Липецкий симфонический оркестр (главный дирижёр Константин Барков). Солистами выступят два московских артиста Александр Тростянский (скрипка) и Рустам Комачков (виолончель).В программе: музыка И. С. Баха, М.Бруха, Й.Брамса.Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:01 вновь сибирает любителей кино. Смотреть будут фильм, снятый Тилем Швайгером «Босиком по мостовой». Германия, 2005. Мелодрама, комедияДиковинная пара Ник и Лайла — хронический аутсайдер и склонная к самоубийству, психически неустойчивая девушка. Проработав лишь сутки уборщиком в психбольнице, Ник совершенно случайно предотвращает суицид Лайлы. После чего беззащитная, но упорная девушка однажды появляется на пороге его квартиры и остается с ним навсегда. Но есть ли еще место для любви в таких сердцах, искалеченных предвзятостью и стереотипами социума? Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,9.После просмотра состоится традиционное обсуждение увиденного.Спектакль, посвященный жизни и творчеству великого поэта Сергея Есенина. Его жизнь рассказана стихами, документами, танцами, песнями и музыкой. Факты биографии переплетаются с воспоминаниями, чувствами, мечтами и страданиями. Спектакль, во время которого рождается новая история и происходит поиск ответа на вопрос: что значит – быть поэтом?По пьесе липецкого автора Бориса Бужора (Медведева), который, как и все местные жители, знает, что такое металлургия. Но авторская фантазия унесла драматурга в невиданные творческие дали: она рассказывает о пятерых сталеварах, потерявших работу. Чтобы хоть как-то выжить суровые мужики решили открыть собственное стрип-шоу.Узнать много нового смогут сегодня читатели Центральной детской библиотеки им. М.Пришвина (ул. Циолковского, 27). В 15:00 здесь пройдет литературный микс «Добрый сказочник Гаршин» (6+).Встреча будет посвящена Всеволоду Гаршину (1855 – 1888), русскому писателю, автору известных сказок, таких как «Сигнал», «Лягушка-путешественница» и других. В XIX и XX столетиях он был жутко популярен. Настолько, что один из родоначальников отечественного театра Мейерхольд при крещении выбрал себе имя Всеволод в честь Гаршина. По-настоящему великого русского режиссёра звали Карл Теодор Казимир Мейергольд.Продолжаем поднимать тему приближающегося Дня Святого Валентина. SuperJob провёл опрос, в котором выяснил, что больше всего в Липецке не любят этот праздник те, кто состоит в браке. Не хочется даже думать, что эта принципиальная патриотическая позиция продиктована нежеланием лишний раз подарить подарок своей «второй половинке».50% липчан относятся к празднику нейтрально, 13% он нравится, любят его ещё 8%. 19% граждан признались, что их раздражает традиция потому, что она пришла из-за рубежа (при этом зарубежные машины, телефоны, одежда и т.д. не раздражают, «это другое»). 10% заявили, что ненавидят этот день. В качестве альтернативы предлагают день Петра и Февронии, который отмечают 8 июля.По четвергам на экраны традиционно выходят новые фильмы. Знакомим вас с сегодняшними новинками.Россия, 2025. Комедия, драма. РежиссёрБорис МиловановИстория любви в сломанном лифте. Двое молодых людей, остановившийся лифт и 36 вопросов, чтобы влюбиться. Смогут ли совсем незнакомые парень и девушка открыться друг другу и довериться своим чувствам?В ролях: Ангелина Стечина, Павел Ендальцев, Павел Табаков, Анастасия Уколова.Приближается грандиозное торжество — юбилей Ба, на который собираются родные и близкие, даже наконец-то приедет ее сестра Фая. Родители Манюни, Каринки и Наринэ прикладывают массу усилий, чтобы праздник прошел идеально. Но, как назло, все идет не по плану: сбегает баран, испорчен именинный торт, да еще оказывается, что Манюню взяли в престижную школу, и теперь она переезжает в другой город. Смогут ли девочки спасти праздник и сохранить свою дружбу?Карина Каграманян, Арман Навасардян, Мариам Мано.1917 год, Рангун. Госслужащий Британской империи в день приезда своей невесты сбегает от неё, бросив в экзотической стране.Гонсало Уэддингтон, Кристина Альфайате, Клаудиа да Сильва.