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Происшествия
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34 минуты назад
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На тамбовской трассе погибли два водителя
Сегодня утром на дороге Орел-Тамбов столкнулись три автомобиля.
В ДТП погибли водители «ГАЗели» и «Ауди».
«Движение на данном участке трассы регулируется сотрудниками ДПС. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия будут установлены в ходе расследования», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
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