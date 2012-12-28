На тамбовской трассе погибли два водителя

Сегодня утром на дороге Орел-Тамбов столкнулись три автомобиля.

Сегодня около 07:20 в Липецком округе на 269-м километре дороги Орел-Тамбов столкнулись три автомобиля: «ГАЗель» под управлением 49-летнего водителя , «Ауди А6» под управлением 20-летнего водителя и «Джилли», за рулём которого сидел 40-летний мужчина.В ДТП погибли водители «ГАЗели» и «Ауди».«Движение на данном участке трассы регулируется сотрудниками ДПС. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия будут установлены в ходе расследования», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.