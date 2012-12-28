Полученные на авиамодельный кружок полтора миллиона рублей придётся вернуть

Управление внутренней политики сочло, что условие соглашения было нарушено и субсидия подлежит возврату в областной бюджет. Арбитражный суд встал на его сторону.

Управление внутренней политики Липецкой области через суд взыскало с Совета Территориального общественного самоуправления «3-й участок ЛТЗ» 1,5 миллиона рублей субсидии в доход областного бюджета.По решению Арбитражного суда Совету Территориального общественного самоуправления «3-й участок ЛТЗ» города Липецка должен вернуть в областной бюджет полтора миллиона рублей субсидии, полученной ещё в 2023 году на реализацию социально значимого проекта «Авиамодельный кружок». Иск подало Управление внутренней политики Липецкой области.«Согласно условиям соглашения, получателем субсидии в договора с поставщиками, подрядчиками, исполнителями, обязательно должно быть включено согласие указанных лиц на осуществление проверок распорядителем бюджетных средств и органами финансового контроля. Но 2024 году ответчик предоставил документы, в том числе договоры на поставку материалов и оборудования, в которых отсутствовало согласие на проверки», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.Управление внутренней политики Липецкой области сочло, что условие соглашения было нарушено и субсидия подлежит возврату в областной бюджет. Арбитражный суд встал на его сторону.