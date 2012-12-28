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681
сегодня, 16:06
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Липчане продолжают верить мошенникам из несуществующего пенсионного фонда

Хотя он ликвидирован ещё в 2023 году.

12 февраля в Липецкой области зарегистрировано три случая мошенничества. 42-летний мужчина поверил сотруднику «Пенсионного фонда». Хотя сам Пенсионный фонд давно не существует: 1 января 2023 года в результате его слияния с Фондом социального страхования образован Социальный фонд России. Но, cудя по всему, жертвы мошенников об этом до сих пор не знают.

— Сотрудник «Пенсионного фонда» уговорил 42-летнего мужчину продиктовать коды и получил удалённый доступ к его деньгам — с карты были списаны 29 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

54-летний мужчина перевёл мошенникам 3500 рублей при покупке стеклоподъёмника на машину.

Также накануне в полицию обратилась 58-летняя жительница Добринки, которая лишилась 800 000 рублей. Деньги с её счета 20-летний родственник перевёл мошенникам, пытаясь заработать на инвестиционной платформе.
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Комментарии (2)

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Гостья
сегодня, 16:32
В других регионах уже звонят менеджеры страховой компании : замена медицинского полиса ...по новому Указу Минздрава.... Мне лично звонили . Заговаривают конкретно, нужны данные для входа в ГУ. Будьте бдительны!
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Пенсионерка
сегодня, 16:17
Надо же... Мне тоже оттуда звонили. Из пенсионного фонда. Пару месяцев назад. Сказала, что никогда не работала, не работаю и работать не буду (что неправда, конечно, у меня стажа более 40 лет) и положила трубку.
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