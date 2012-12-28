Липчане продолжают верить мошенникам из несуществующего пенсионного фонда

Хотя он ликвидирован ещё в 2023 году.

12 февраля в Липецкой области зарегистрировано три случая мошенничества. 42-летний мужчина поверил сотруднику «Пенсионного фонда». Хотя сам Пенсионный фонд давно не существует: 1 января 2023 года в результате его слияния с Фондом социального страхования образован Социальный фонд России. Но, cудя по всему, жертвы мошенников об этом до сих пор не знают.— Сотрудник «Пенсионного фонда» уговорил 42-летнего мужчину продиктовать коды и получил удалённый доступ к его деньгам — с карты были списаны 29 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.54-летний мужчина перевёл мошенникам 3500 рублей при покупке стеклоподъёмника на машину.Также накануне в полицию обратилась 58-летняя жительница Добринки, которая лишилась 800 000 рублей. Деньги с её счета 20-летний родственник перевёл мошенникам, пытаясь заработать на инвестиционной платформе.