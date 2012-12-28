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Происшествия
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сегодня, 16:06
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Липчане продолжают верить мошенникам из несуществующего пенсионного фонда
Хотя он ликвидирован ещё в 2023 году.
— Сотрудник «Пенсионного фонда» уговорил 42-летнего мужчину продиктовать коды и получил удалённый доступ к его деньгам — с карты были списаны 29 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
54-летний мужчина перевёл мошенникам 3500 рублей при покупке стеклоподъёмника на машину.
Также накануне в полицию обратилась 58-летняя жительница Добринки, которая лишилась 800 000 рублей. Деньги с её счета 20-летний родственник перевёл мошенникам, пытаясь заработать на инвестиционной платформе.
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