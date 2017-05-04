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Четыре человека пострадали в столкновении грузовика и легковушки

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#авария #ДТП
Четыре человека пострадали в столкновении грузовика и легковушки

Из разбитой машины их извлекали спасатели.

Накануне в  21:30 на автодороге Тербуны – Волово близ села Тербуны произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-2110» и грузовика «Скания».  Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, помощь в ликвидации последствий аварии оказывали спасатели.

В результате ДТП пострадали водитель и трое пассажиров «ВАЗа», доставлены в ГУЗ «Тербунская МРБ».
1084
#авария #ДТП

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