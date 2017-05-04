Четыре человека пострадали в столкновении грузовика и легковушки

Из разбитой машины их извлекали спасатели.

Накануне в 21:30 на автодороге Тербуны – Волово близ села Тербуны произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-2110» и грузовика «Скания». Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, помощь в ликвидации последствий аварии оказывали спасатели.



В результате ДТП пострадали водитель и трое пассажиров «ВАЗа», доставлены в ГУЗ «Тербунская МРБ».