Происшествия

20 минут назад

47-летняя женщина украла забытые в банкомате деньги

1 307
#кража
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47-летняя женщина украла забытые в банкомате деньги

К банкомату она подошла следом за потерпевшим.

Сотрудники полиции задержали 47-летнюю женщину подозреваемую в краже 5 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, деньги принадлежали 35-летнему жителю Грязей. Мужчина воспользовался банкоматом в торговом центре и забыл в ячейке аппарата 5 тысяч рублей. Через несколько минут он вернулся к банкомату, где уже находился другой клиент - женщина, которая пояснила, что денегне брала и не видела.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержана неработающая 47-летняя местная жительница, которая совершала операцию после потерпевшего.

В настоящее время подозреваемая признала вину и обязуется вернуть потерпевшему деньги.

1 307
#кража
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Комментарии (1)

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лёха

5 минут назад
Что за люди неумные- там же везде камеры, даже на банкоматах
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