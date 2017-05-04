47-летняя женщина украла забытые в банкомате деньги

К банкомату она подошла следом за потерпевшим.

Сотрудники полиции задержали 47-летнюю женщину подозреваемую в краже 5 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, деньги принадлежали 35-летнему жителю Грязей. Мужчина воспользовался банкоматом в торговом центре и забыл в ячейке аппарата 5 тысяч рублей. Через несколько минут он вернулся к банкомату, где уже находился другой клиент - женщина, которая пояснила, что денегне брала и не видела.



В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержана неработающая 47-летняя местная жительница, которая совершала операцию после потерпевшего.

В настоящее время подозреваемая признала вину и обязуется вернуть потерпевшему деньги.