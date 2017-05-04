Липецкий стрелок завоевал первую в жизни медаль Кубка мира, уступив мировому рекордсмену (ФОТО)

А титулованный Виталий Фокеев на этот раз не прошел в финал.

25-летний липецкий стрелок Артем Некрасов добился пока самого значимого успеха в своей карьере. В Ларнаке (Кипр) он впервые в жизни завоевал призовое место на этапе Кубка мира, выиграв «серебряную» медаль в упражнении «дубль-трап».

В квалификации наш земляк сделал 138 точных выстрелов из 150 возможных – точно также стрелял и итальянец Даниэле Де Спиньо, с которым наш земляк поделил промежуточные 2-3 место. Лучше них палил по мишеням только победитель квалификационного раунда россиянин Василий Мосин из Казани – 142 очка.







При этом самый титулованный липецкий стрелок участник четырех Олимпиад Виталий Фокеев попал в цель 131 раз, и в итоге не прошел в финальную «шестерку», завершив турнир на непривычно низком 11-м месте.

Финал разыгрывался по следующей схеме: шестеро сильнейших совершают по 30 выстрелов (15 дублетов), и после этой серии выбывает один участник, у которого окажется худший результат. Оставшиеся спортсмены продолжают борьбу, но после каждых 10 выстрелов (5 дуплетов) слабейший стрелок выбывает – пока не определится победитель.

В итоге пятым выбывшим оказался победитель квалификации Мосин. Некрасов продолжал стрелять точно, и в итоге занял 2-е место, разбив в финале 72 тарелочки из 80 возможных. Победителем же стал Даниэле Де Спиньо, который установил новый мировой рекорд – 78 точных выстрелов в финале из 80-ти.

Третье место занял еще один итальянец Давиде Гаспарини – 56 очков.



Фото ISSF и Стрелкового Союза России

