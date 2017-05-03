Происшествия

31 минуту назад

Тербунский деспот избежал наказания

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#побои #суд
Тербунский деспот избежал наказания

Мужчина избил любовницу и сестру.

Мировой судья Тербунского судебного участка рассмотрел материалы по обвинению местного жителя в семейном насилии. Несмотря на доказанность преступления, тербунский деспот избежал уголовного наказания.

Как указано в документах суда, причиной для уголовного дела стал домашний конфликт. Пьяный мужчина набросился на находившихся в квартире женщин. Свою любовницу он за волосы вытащил из зала в прихожую. Его сожительница получила серию ударов руками и ногами по голове, лицу и телу. Итогом стали множественные травмы, в том числе — кровоизлияние в оболочку левого глаза. Под горячую пьяную руку семейного деспота попала и его родная сестра, получившая несколько десятков синяков и ссадин.

Преступление тербунца было квалифицировано как ст. 116 УК РФ «Побои», но в суде мужчина ходатайствовал о прекращении в отношении него дела. К моменту разбирательства статья была декриминализирована, и теперь его действия относятся к административной ответственности.

Мировой суд постановил прекратить производство.
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#побои #суд

Комментарии (2)

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ман

16 минут назад
Тербунский деспот избежал наказания - это вы про оп королева? ну так это только пока!
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Сергей 13

17 минут назад
Канешна,дело житейское,убьет,обращайтесь.
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