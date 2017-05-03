Общество

41 минуту назад

На каждого липчанина построили по 19 кв.см жилья

6 235
#строительство #отчет
На каждого липчанина построили по 19 кв.см жилья

Лидер по вводу — частное жилье.

По итогам I квартала 2017 года в Липецкой области построено и введено в эксплуатацию 219 684 кв.м жилья. Как сообщает управление строительства Липецкой области, 72% (157,1 тыс.кв.м) относится к категории индивидуального жилья, остальные 62,6 тыс.кв.м — заслуга организаций-застройщиков. Показатель ввода жилья на душу населения по области составил 0,19 кв.м на человека.

По темпам жилищного строительства по итогам I квартала Липецкая область занимает 4 место среди субъектов Центрального федерального округа. Наилучшие результаты достигнуты в Грязинском, Усманском, Становлянском, Данковском районах, Липецке. Плохую обстановку по вопросу отмечают в Ельце, Добровском и Липецком районах.
6 235
#строительство #отчет

Комментарии (6)

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липчанин 1

21 минуту назад
Вот теперь нормально, а то уже стал переживать что "Город48" Липецкую область перестал хвалить, так как она во всём первая по РФ. Очередной бред от "Город48". То продукты дешёвые, то услуги ЖКХ самые низкие, зарплаты высокие по ЦФО и РФ в целом, безработных нет, дороги все отремонтировали, а теперь: "На каждого липчанина построили по 19 кв.см жилья". Только жильё сами липчане купить не могу.
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ну правильно

28 минут назад
доходов дорогих липчан только и хватит на 0,19 квадратных метра
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народ

30 минут назад
Вот счастье привалило ! Только дело , за малым , где деньги взять под эти квадраты ?
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влипецкепить

31 минуту назад
кто то построил особняк 2000 м вот вв среднем на район по 0,2 м
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Умею считать

33 минуты назад
Не позорьтесь с сантиметрами в заголовке, счетоводы...
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Умею считать

34 минуты назад
Не позорьтесь с сантиметрами в заголовке, счетоводы...
ответить

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