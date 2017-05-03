На каждого липчанина построили по 19 кв.см жилья

Лидер по вводу — частное жилье.

По итогам I квартала 2017 года в Липецкой области построено и введено в эксплуатацию 219 684 кв.м жилья. Как сообщает управление строительства Липецкой области, 72% (157,1 тыс.кв.м) относится к категории индивидуального жилья, остальные 62,6 тыс.кв.м — заслуга организаций-застройщиков. Показатель ввода жилья на душу населения по области составил 0,19 кв.м на человека.



По темпам жилищного строительства по итогам I квартала Липецкая область занимает 4 место среди субъектов Центрального федерального округа. Наилучшие результаты достигнуты в Грязинском, Усманском, Становлянском, Данковском районах, Липецке. Плохую обстановку по вопросу отмечают в Ельце, Добровском и Липецком районах.