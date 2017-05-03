Общество

16 минут назад

Липецких энергетиков уличили в неосновательном обогащении

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#обогащение #аренда #суд #ЛГЭК
Липецких энергетиков уличили в неосновательном обогащении

Компания не платила аренду.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение по иску управления имущественных и земельных отношений к АО «Липецкая городская энергетическая компания». Чиновники требовали от энергетиков заплатить за аренду, а от суда — установить факт неосновательного обогащения.

Как указано в решении суда, управление выставило ЛГЭК счет в 268 682 рублей 05 копеек. Эта сумма скопилась из просроченной задолженности по аренде и процентов. Ситуация возникла в мае 2014 года и связана с комплексом строений и земли по улице Толстого в Липецке. Несмотря на то, что здания уже находились в фактическом пользовании, договорные отношения на аренду были заключены только осенью 2015 года. Таким образом, арендатор в течение почти 1,5 лет сохранил у себя те деньги, что должен был отдавать за право использования. Это и стало основанием для того, чтобы установить факт неосновательного обогащения.

Арбитражный суд вынес решение в пользу истца. ЛГЭКу придется заплатить 268 430 рублей и 50 копеек управлению, а также возместить судебные расходы.
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#обогащение #аренда #суд #ЛГЭК

Комментарии (1)

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невопрос

8 минут назад
а установление тарифов никто проверить не хочет?..содержать притон под именем ЛГЭК уже достало..по два секретаря у трутней...а оплачивает все потребитель.
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