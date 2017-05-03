Липецкие пенсионер в Новой Зеландии трижды стал сильнейшим пловцом планеты

На счету Маренкова три «золота», а Леликова добыла аж 5 медалей.

Липецкие пловцы-ветераны добрались до новозеландского Окленда, где проходили Всемирные Игры среди мастеров.

Одним из хэдлайнеров соревнований стал наш земляк Юрий Маренков, который умудрился в Южном полушарии завоевать три «золотые» медали в солидной и уважаемой возрастной категории – 70-79 лет.

Маренков стал лучшим на планете среди сверстников в плавании на 100 метров на спине, преодолев дистанцию за 1 минуту 26,33 секунды.

На дистанции вдвое короче в том же виде плавания он добыл еще одно «золото» - 38,40 секунд, а чемпионский «хет-трик» оформил, став победителем в комбинированной мужской эстафете 4х50 метров. Маренков вновь плыл за сборную России на спине, итог – третья медаль высшей пробы.

Медали всех достоинств завоевала и липчанка Оксана Леликова (40-45 лет), причем на высшую ступень пьедестала почета она поднималась трижды, побеждая в соревнованиях по плаванию брасом: 50 метров – с результатом 38.36, 100 метров - 1:23.50, 200 метров - 3.08.03.

«Серебро» она завоевала в плавании на 100 м на спине – 1:22.41; «бронзу» положила в копилку команды на 200 м на спине – 3:00.46.

По итогам плавательной программы Всемирных игр 2017 Оксана Леликова вошла в пятёрку лучших россиян по числу завоёванных медалей