Липчане успешно выступили на всероссийской олимпиаде

Ученики гимназии №64 заняли 4 призовых места.

Завершился заключительный этап всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 учебного года. Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, в составе делегации Липецкой области было 34 ученика Липецка из школ №44 (8 человек), 64 (6 человек), 12 (6 человек), 1 (5 человек), 20 (3 человека), 19 (2 человека), 29 (2 человека), 2 (1 человек), 77 (1 человек).

Двое участников представляли наш регион на олимпиадах по двум предметам (это Бакулин Артем (11 класс, гимназия № 1) – английский язык и экономика; Силкина Ольга (10 класс, гимназия № 64) – испанский язык и обществознание). Таким образом, город Липецк был представлен 36 участниками (78 % от общего числа делегации Липецкой области).

Ребята продемонстрировали высокие результаты. Третий год подряд победителем заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по химии становится Дмитрий Кузнецов (учащийся 11 класса школы №20).

Умники и умницы гимназии №64 заняли 4 призовых места: Силкина Ольга – по испанскому языку и обществознанию, Михина Мария – по немецкому языку, Волков Александр – по экономике.

Учащиеся гимназии №12 завоевали 3 призовых места: Борисова Владислава – по химии, Саблин Михаил – по физике, Богачев Никита – по экономике.

У лицея №44 и гимназии №1 – по2 призера: Плотникова Мария (лицей №44) – по искусству (МХК), Афонин Николай (лицей №44) – по экономике, Бакулин Артем (школа №1) – по экономике, Щекина Дарья (школа №1) – по русскому языку. Белоусова Марина из гимназии №19 стала призером олимпиады по праву, Фролов Владимир из школы №10 – по истории, Русских Полина из школы №29 – по технологии.