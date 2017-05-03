В чемпионате ЦФО липецкие дзюдоистки были несокрушимы (ФОТО)

Две воспитанницы Вячеслава Лупоносова завоевали «золотые» медали.

В чемпионате ЦФО по дзюдо среди взрослых спортсменов, завершившемся в Нововоронеже, на счету наших борцов 2 «золотые» и 2 «бронзовые» награды, причем медали высшей пробы принесли в копилку сборной Липецкой области представительницы прекрасной половины.

Воспитанница липецкой ОК СШОР Ирина Харитонова не знала себе равных в весовой категории о 78 кг, одержав две досрочные победы. С викторией Калашниковой из Белгорода она расправилась на 4-й минуте поединка, а затем в финале с Кристиной Глебовой из Тамбова провела победный бросок спустя ровно минуту после начала схватки.

Ее подруга по команде Анжела Алексанян на пути к финалу по баллам победила подмосковных спортсменок Марию Лебедеву и Ирину Якушеву. Еще более упорной получилась решающая схватка с Анастасией Хрипуновой из Владимира – для выявления победительницы понадобилось дополнительное время, но и здесь «виктория» осталась за нашей спортсменкой.







Отметим, что обеих липецких чемпионок воспитывает один и тот же тренер Вячеслав Лупоносов из областной комплексной СШОР.

У мужчин «бронзу» завоевал Евгений Пендюрин из елецкого «Спартака» в весовой категории до 60 кг, который провел четыре схватки и в трех вышел победителем. Единственное поражение он потерпел от будущего чемпиона Марата Алиева из Щёлково в дополнительное время.

Третье место занял и Александр Агафонов из елецкого «Локомотива» в категории до 66 кг – 5 схваток, 4 победы и одно поражение, причем тоже от будущего чемпиона Джахангира Зикреева из Твери.

Отличным «довеском» к медалям для всех наших призеров стали путёвки в финальный турнир чемпионата России, который пройдет с 15 по 17 сентября в Нальчике.

Добавим, что 5-е места в Нововоронеже заняли: Ангелина Харькова («Локомотив», Елец, 48 кг), Наталья Зайцева (СШ № 8 «Юность», Липецк, 63 кг), Александр Киреев (СШ № 8 «Юность», свыше 100 кг).