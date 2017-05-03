Мошенник обобрал липчанку от имени ее мужа

Злоумышленник задержан.

2 мая в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 29-летняя жительница Липецка. Женщина рассказала, что в ее квартиру на улице Московской пришел незнакомец. Он заявил, что пришел по поручению ее бывшего мужа, которому липчанка якобы должна деньги, после чего забрал телефон хозяйки и ее банковскую карту. С карты гость позже снял 159 000 рублей. Женщина связалась с мужем и поняла, что стала жертвой мошенничества.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, d ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска задержан 29-летний житель Липецкого района. Установлено, что задержанный ранее был судим за совершение грабежа.

Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Расследование проводит Отдел полиции № 2 УМВД России по г. Липецку.