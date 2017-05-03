Происшествия

56 минут назад

Мошенник обобрал липчанку от имени ее мужа

3 483
#мошенничество
Мошенник обобрал липчанку от имени ее мужа

Злоумышленник задержан.

2 мая в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 29-летняя жительница Липецка. Женщина рассказала, что в ее квартиру на улице Московской пришел незнакомец. Он заявил, что пришел по поручению ее бывшего мужа, которому липчанка якобы должна деньги, после чего забрал телефон хозяйки и ее банковскую карту. С карты гость позже снял 159 000 рублей. Женщина связалась с мужем и поняла, что стала жертвой мошенничества.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, d ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска задержан 29-летний житель Липецкого района. Установлено, что задержанный ранее был судим за совершение грабежа.

Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Расследование проводит Отдел полиции № 2 УМВД России по г. Липецку.

3 483
#мошенничество

Комментарии (3)

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да уж

11 минут назад
а что там пьяный милиционер валяется в подъезде
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Чили

29 минут назад
Ошибка,забрал телефон и карту.
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Чили

31 минуту назад
Что за фуфло, якобы должна деньги,забрал деньги,карту и ушёл. Хрень какая то,а она взяла и просто отдала. А потом протрезвела и побежала в полицию.
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