В районах Студёнок, Дикого и центральной части Липецка отключат холодную воду

24 апреля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на своих сетях в трех районах Липецка — подачу холодной воды временно приостановят потребителям Студёнок, Дикого и прилегающих к этому району центральных улиц города, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 50, 52, 53а, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71 по улице Интернациональной, №№ 1, 3, 4, 7, 23, 25, 26 по улице Шкатова, № 2 по улице 30 лет Октября, №№ 6, 8, 9, 10, 13, 15 по улице Гагарина, №№ 72, 78, 80, 82, 84 по улице Плеханова, №№ 5, 6, 7, 8, 10 по улице 4-й Пятилетки, №№ 1, 2, 3, 4, 6 по улице Горняцкой, №№ 1, 3, 5, 9а по улице Кротевича, № 31 по улице Орловской, №№ 2, 2а, 3, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 по улице Гайдара, №№ 2, 4 по улице Амурской, №№ 5, 6, 8, 10 по улице Нахимова, № 88 по улице Тельмана, №№ 80, 83, 85, 90, 92, 92а, 94а по улице Депутатской, №№ 6, 8, 9, 17, 17б по улице Папина, №№ 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б по улице Доватора, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, № 22 по проспекту Победы. Холодной воды в этот период не будет также в частном секторе улиц 4-ой Пятилетки, Орловской, Короленко, адмирала Нахимова, Кротевича, Щорса, Железнодорожной, Депутатской, Володарского, Воровского, Чкалова, Вавилова, Шевченко, Новокарьерной, Урицкого, Гранитной, 2-ой Гранитной, переулков Янкина, Антипова, Луначарского, адмирала Ушакова, Верещагина, Даргомыжского, Вишневого, Фруктового, проезда Шишкина.Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Тельмана, 88, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.24 апреля плановые ремонтные работы на электрических четях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 16 по улице Автодорожной, №№ 2, 22, 23, 25/1, 25/2 по улице Алфавитной, №№ 1, 3, 4, 23, 24, 30, 32, 51 по улице Ангарской, №№ 1, 7, 8, 17, 18, 21, 24 в переулке Бытовом, №№ 9, 11, 23, 29, 31 в переулке Дружном, №№ 10, 20, 23а в переулке Ландшафтном, №№ 6, 7, 12, 13, 17, 25, 26 в переулке Малом, №№ 2а, 3, 8а, 13 в переулке Технологическом, № 19 в переулке Чистом, №№ 1, 3 по улице Шахматной, №№ 262, 295а, 299а, 299б, 299г, 299е, 299ж по улице Баумана, № 17 в переулке Рудном, №№ 31, 35, 37, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 по улице Ворошилова, №№ 111, 111/3, 111б по улице Ковалева, № 302 в садоводчестве «Металлург-2», № 446 в садоводчестве «Сокол-1», №№ 1430, 1498, 1551, 1602, 1822 в садоводчестве «Горняк-1», обесточат также улицы Ковалева, Юношескую, Подовражную, переулок Клеверный, садоводчества «Горняк», «Спутник».