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Общество
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сегодня, 17:38
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В районах Студёнок, Дикого и центральной части Липецка отключат холодную воду
24 апреля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на своих сетях в трех районах Липецка — подачу холодной воды временно приостановят потребителям Студёнок, Дикого и прилегающих к этому району центральных улиц города, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Тельмана, 88, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
24 апреля плановые ремонтные работы на электрических четях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 16 по улице Автодорожной, №№ 2, 22, 23, 25/1, 25/2 по улице Алфавитной, №№ 1, 3, 4, 23, 24, 30, 32, 51 по улице Ангарской, №№ 1, 7, 8, 17, 18, 21, 24 в переулке Бытовом, №№ 9, 11, 23, 29, 31 в переулке Дружном, №№ 10, 20, 23а в переулке Ландшафтном, №№ 6, 7, 12, 13, 17, 25, 26 в переулке Малом, №№ 2а, 3, 8а, 13 в переулке Технологическом, № 19 в переулке Чистом, №№ 1, 3 по улице Шахматной, №№ 262, 295а, 299а, 299б, 299г, 299е, 299ж по улице Баумана, № 17 в переулке Рудном, №№ 31, 35, 37, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 по улице Ворошилова, №№ 111, 111/3, 111б по улице Ковалева, № 302 в садоводчестве «Металлург-2», № 446 в садоводчестве «Сокол-1», №№ 1430, 1498, 1551, 1602, 1822 в садоводчестве «Горняк-1», обесточат также улицы Ковалева, Юношескую, Подовражную, переулок Клеверный, садоводчества «Горняк», «Спутник».
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