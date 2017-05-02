Общество
41 минуту назад
Данковских призывников перед отправкой в войска сводили в собор
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В путь будущих солдат снабдили иконами.
Данковских призывников проводили в армию. Как сообщает елецкая епархия, торжественная часть проходила в актовом зале районной администрации. С поздравительными словами к призывникам обратились военком Данковского района, первый заместитель главы Данковского района, глава города и настоятель Христо-Рождественского храма города Данков иерей Анатолий Клеймёнов.
После официальной части cостоялось возложение венка к памятнику воинам, участникам локальных конфликтов. После возложения венков, призывники направились в Тихвинский собор, где был отслужен молебен. После молебна призывники получили благословение от священника. Призывникам были розданы иконы, которые будут с ними во время прохождения службы в армии.
Фото: el-eparhy.ru
После официальной части cостоялось возложение венка к памятнику воинам, участникам локальных конфликтов. После возложения венков, призывники направились в Тихвинский собор, где был отслужен молебен. После молебна призывники получили благословение от священника. Призывникам были розданы иконы, которые будут с ними во время прохождения службы в армии.
Фото: el-eparhy.ru
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