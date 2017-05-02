Данковских призывников перед отправкой в войска сводили в собор

В путь будущих солдат снабдили иконами.

Данковских призывников проводили в армию. Как сообщает елецкая епархия, торжественная часть проходила в актовом зале районной администрации. С поздравительными словами к призывникам обратились военком Данковского района, первый заместитель главы Данковского района, глава города и настоятель Христо-Рождественского храма города Данков иерей Анатолий Клеймёнов.



После официальной части cостоялось возложение венка к памятнику воинам, участникам локальных конфликтов. После возложения венков, призывники направились в Тихвинский собор, где был отслужен молебен. После молебна призывники получили благословение от священника. Призывникам были розданы иконы, которые будут с ними во время прохождения службы в армии.



Фото: el-eparhy.ru