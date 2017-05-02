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Сотрудник ГИБДД из Москвы несколько раз стрелял в липчанина

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#стрельба
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Сотрудник ГИБДД из Москвы несколько раз стрелял в липчанина

Прокурор Чаплыгинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту умышленного причинения гражданину легкого вреда здоровью.

По версии следствия, житель Москвы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при этом являясь сотрудником ГИБДД, в ходе ссоры с жителем района произвел в него несколько выстрелов из травматического пистолета, причинив потерпевшему телесные повреждения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.2 ст.115 УК РФ, надзор за соблюдением законности в ходе расследования которого осуществляла прокуратура района.

Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения его по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

3 756
#стрельба
2

Комментарии (3)

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боцману

33 минуты назад
кОлхозник! Не пойдет в колхоз. Куда-нибудь в ЧОП или на консультации, или на побегушки к кому нибудь.
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баба нюра

35 минут назад
Прокурор отчаянный. И как Веревкина земля носит. Наверно отстегнул тут октябрьской прокуратуре.
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Боцман

44 минуты назад
Блатовал, бывший калхозник. Бывает. Выкинут из ГИБДД, как помойного кота. И пойдешь в колхоз- кидать навоз.
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