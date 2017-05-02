Происшествия

36 минут назад

В Липецке ищут свидетелей смертельного ДТП

5 853
#авария #ДТП #свидетели
В Липецке ищут свидетелей смертельного ДТП

В аварии погиб водитель иномарки.

В редакцию GOROD48 обратились за помощью в розыске свидетелей смертельного ДТП. Авария произошла на Тамбовской трассе в районе поста автоинспекции 9 марта.

Там на трассе «Орел-Тамбов» у поворота к селу Сселки столкнулись автомобили «Ниссан Иск-Трейл» и «Ссанг Йонг Тайгер». Известно, что «Ниссан» двигался за «БМВ» в сторону Ссёлок. Джип внезапно выскочил на полосу встречного движения, столкнулся с «китайцем», ударился об отбойник и отлетел в «БМВ». В результате аварии «Ниссан» перевернулся, водитель автомобиля погиб, а его пассажиры получили травмы.

Всех, кто был свидетелем аварии, просят связаться с инициатором поиска очевидцев Натальей по телефону 89103559080.
5 853
#авария #ДТП #свидетели

Комментарии (5)

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автобаба

2 минуты назад
Так ДПС пункт в помощь. И камеры должны быть.
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Илюха

9 минут назад
1у3, на вазе тоже одни китайские запчасти.Но все же Русский.
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Илюха

12 минут назад
Аффтор жжёт.
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1у3

12 минут назад
затрахали, там 90% китайские детали стоят ,значит китаец
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затрахали

30 минут назад
санг йонг не китаец а кореец
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