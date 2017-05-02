В Липецке ищут свидетелей смертельного ДТП

В аварии погиб водитель иномарки.

В редакцию GOROD48 обратились за помощью в розыске свидетелей смертельного ДТП. Авария произошла на Тамбовской трассе в районе поста автоинспекции 9 марта.



Там на трассе «Орел-Тамбов» у поворота к селу Сселки столкнулись автомобили «Ниссан Иск-Трейл» и «Ссанг Йонг Тайгер». Известно, что «Ниссан» двигался за «БМВ» в сторону Ссёлок. Джип внезапно выскочил на полосу встречного движения, столкнулся с «китайцем», ударился об отбойник и отлетел в «БМВ». В результате аварии «Ниссан» перевернулся, водитель автомобиля погиб, а его пассажиры получили травмы.



Всех, кто был свидетелем аварии, просят связаться с инициатором поиска очевидцев Натальей по телефону 89103559080.